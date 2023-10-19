Ünlü bir fenomen çiftin insanları dolandırarak kaçtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam çekmek için bütçe isteyip insanlardan para topladığı, ardından da topladıkları 100 milyon TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Peki, Var Böyle Tipler kim? Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kimdir? Instagram hesapları nedir? İşte detaylar...Instagram'da yüzlerce farklı karaktere bürünerek milyonları güldüren Var Böyle Tipler hesabının yaratıcısı, komedyen Kıvanç Talu, Bir Daha Söyle'nin sivri dilli sunucusu olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Her bölümde ünlü bir şarkıcıyı konuk alıyor1988 Ankara doğumlu Kıvanç Talu,Ankara'da tek çocuk olarak büyüdü. Eğitimini Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü ve Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görsel iletişim tasarımında tamamladı.Reklam kariyerine 2007 yılında Alametifarika Reklam Ajansı'nda metin yazarı olarak başladı. Neox Medya'nın bilgisine göre; İlerleyen yıllarda Rabarba, Güzel Sanatlar Saatchi ve C-Section reklam ajanslarında görev yaptıktan sonra 2018 yılında kendi reklam ajansını kurdu.Oyunculuk ve seslendirme işlerinin yanı sıra 2016 yılından beri Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasının yöneticiliğini yapıyor. Bu sayfada Türk insanının sivri, komik ve sinir bozucu yönlerine ayna tutarken 2019 yılının başlarından itibaren bu aynayı sadece dijital platformlar üzerinden değil BKM aracılığı ile sahneden de izleyicilerine tutmaya başladı.Biz Sizinle Tanışmış Mıydık? Adlı stand-up gösterisinde insanların elinden tutup, onları fenomenlerin gizli ayinlerine, 90'lar Türk pop müziğinin karanlık sahne arkalarına, Fashion Week'lerin parıltılı, Burningman'lerin sıcak topraklarına, Erzincan'da yaptığı unutulmaz askerlik anılarına ve daha onlarca farklı eğlence noktasına götürüyor. Üstelik bunu yaparken insanların Var Böyle Tipler'den tanıdığı karakterlerine de Skype'tan bağlanıp röportajlar yapıyor.