Uzak Şehir Kaya ölecek mi, ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu?

Uzak Şehir dizisinin son bölümlerinde yaşanan gelişmeler, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Özellikle dizinin sevilen karakterlerinden Kaya'nın geçirdiği kaza sonrası akıbeti belirsizliğini korurken, sosyal medyada "Kaya ölecek mi?", "Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu?", "Kaya neden yok?" gibi sorular trend oldu. İşte Uzak Şehir'in Kaya karakterine dair tüm merak edilenler...



UZAK ŞEHİR KAYA ÖLECEK Mİ, ÖLÜYOR MU?



Sevilen dizi Uzak Şehir'in 26 Mayıs'ta ekrana gelen 27. son bölümünde Kaya, ağabeyinin katili olduğunu öğrendiği Nadim'in peşine düşer.

Nadim'i zorla kendi arabasına bindiren Kaya, arabayla uçurumdan yuvarlanır. Ağabeyi Cihan'ın gözleri önünde içinde bulunduğu araç alev alır.





28. bölümde sezon finali yapacak dizinin yeni bölüm fragmanında Demir intikam yemini eder. Nare için güzel bir son olurken kardeşi Kaya'nın akıbetine dair fragmanda detay verilmedi.



Kaya'nın dizideki durumu ise pazartesi günü ekrana gelecek bölümle netleşecek.

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