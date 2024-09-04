UEFA isim listesi ne zaman verilecek? 2024-2025

UEFA isim listesi son teslim tarihi belli oldu. Yeni sezonda birbirinden önemli oyuncular Süper Lig'de top koşturacak. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımlarımızın kadrolarını belirlenen saate kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. UEFA isim listelerinde oyuncuların giyeceği forma numaraları, doğum tarihleri, milliyetleri ve diğer temel bilgiler yer alacak. UEFA'ya kadro bildirimi için son saatlere girildi. Takımların yeni transferlerini KAP'a bildirmesi ve ardından UEFA listelerine eklemeleri gerekiyor. Peki UEFA kadro bildirimi ne zaman sona eriyor? İşte, kadro bildirimiyle ilgili detaylar…
UEFA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
UEFA tarafından paylaşılan bilgiye göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımların kadrolarını en geç 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar iletmeleri gerekiyor.
Türkiye'de yaz transfer sezonu 13 Eylül'de tamamlanacak. UEFA kadro bildirimi tamamlandıktan sonra yapılan transferler Avrupa kupaları maçlarında süre alamayacak.
Oyuncular, kış transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer döneminde UEFA'ya yeni bildirilecek listelerde yer alabilecek.
YAZ TRANSFER SEZONU 13 EYLÜL'DE SONA ERİYOR.
Türk takımları için transfer tahtası 13 Eylül'de kapanacak. Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'da transfer dönemi 30 Ağustos'ta tamamlandı.
Hollanda ve Portekiz takımları için transfer sezonu 2 Eylül'de sona ererken Belçika'da 6 Eylül, Yunanistan'da 11 Eylül ve Rusya'da transfer dönemi 12 Eylül'de sona erecek.
AVRUPA'DA OYNAYACAK TEMSİLCİLERİMİZİN TRANSFERLERİ
GALATASARAY
Victor Osimhen
İsmail Jakobs
Gabriel Sara
Elias Jelert
Michy Batshuayi
FENERBAHÇE
Youssef En-Nesyri
Çağlar Söyüncü (bonservisi alındı)
Allan Saint Maximin
Oğuz Aydın
Sofyan Amrabat
Levent Mercan
Cenk Tosun
BEŞİKTAŞ
Felix Uduokhai
Cher Ndour
Rafa Silva
Paulista
İmmobile
Can Keleş
Emirhan Topçu
BAŞAKŞEHİR
Jerome Opoku
Ousseynou Ba
Miguel Crespo
Matchoi Djalo
Berat Özdemir
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