UEFA isim listesi ne zaman verilecek? 2024-2025

UEFA isim listesi son teslim tarihi belli oldu. Yeni sezonda birbirinden önemli oyuncular Süper Lig'de top koşturacak. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımlarımızın kadrolarını belirlenen saate kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. UEFA isim listelerinde oyuncuların giyeceği forma numaraları, doğum tarihleri, milliyetleri ve diğer temel bilgiler yer alacak. UEFA'ya kadro bildirimi için son saatlere girildi. Takımların yeni transferlerini KAP'a bildirmesi ve ardından UEFA listelerine eklemeleri gerekiyor. Peki UEFA kadro bildirimi ne zaman sona eriyor? İşte, kadro bildirimiyle ilgili detaylar…

UEFA tarafından paylaşılan bilgiye göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımların kadrolarını en geç 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar iletmeleri gerekiyor.

Türkiye'de yaz transfer sezonu 13 Eylül'de tamamlanacak. UEFA kadro bildirimi tamamlandıktan sonra yapılan transferler Avrupa kupaları maçlarında süre alamayacak.

Oyuncular, kış transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer döneminde UEFA'ya yeni bildirilecek listelerde yer alabilecek.

Türk takımları için transfer tahtası 13 Eylül'de kapanacak. Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'da transfer dönemi 30 Ağustos'ta tamamlandı.

Hollanda ve Portekiz takımları için transfer sezonu 2 Eylül'de sona ererken Belçika'da 6 Eylül, Yunanistan'da 11 Eylül ve Rusya'da transfer dönemi 12 Eylül'de sona erecek.

GALATASARAY

Victor Osimhen

İsmail Jakobs

Gabriel Sara

Elias Jelert

Michy Batshuayi

Youssef En-Nesyri

Çağlar Söyüncü (bonservisi alındı)

Allan Saint Maximin

Oğuz Aydın

Sofyan Amrabat

Levent Mercan

Cenk Tosun

BEŞİKTAŞ

Felix Uduokhai

Cher Ndour

Rafa Silva

Paulista

İmmobile

Can Keleş

Emirhan Topçu

Jerome Opoku

Ousseynou Ba

Miguel Crespo

Matchoi Djalo

Berat Özdemir