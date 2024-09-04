Haber Tarihi: 04 Eylül 2024 18:00 - Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 18:00

UEFA isim listesi ne zaman verilecek? 2024-2025

Türkiye'de transfer sezonu 13 Eylül'de sona ererken gözler UEFA'ya teslim edilecek kadrolara çevrildi. Yeni sezonda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde ve Başakşehir ise Konferans Ligi'nde temsil edecek. Takımlarımız Avrupa Ligi'nde forma giyecek oyuncuların listesini belirlenen tarihe kadar bildirmesi gerekiyor. Takımlarımızın kış transfer dönemine kadar kadroda değişiklik yapamayacak. Peki UEFA kadro bildirimi ne zaman sona eriyor? İşte, UEFA kadro bildirimi için son saat…

UEFA isim listesi ne zaman verilecek? 2024-2025
Abone Ol
UEFA isim listesi son teslim tarihi belli oldu. Yeni sezonda birbirinden önemli oyuncular Süper Lig'de top koşturacak. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımlarımızın kadrolarını belirlenen saate kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. UEFA isim listelerinde oyuncuların giyeceği forma numaraları, doğum tarihleri, milliyetleri ve diğer temel bilgiler yer alacak. UEFA'ya kadro bildirimi için son saatlere girildi. Takımların yeni transferlerini KAP'a bildirmesi ve ardından UEFA listelerine eklemeleri gerekiyor. Peki UEFA kadro bildirimi ne zaman sona eriyor? İşte, kadro bildirimiyle ilgili detaylar…

UEFA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

UEFA tarafından paylaşılan bilgiye göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımların kadrolarını en geç 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar iletmeleri gerekiyor.

Türkiye'de yaz transfer sezonu 13 Eylül'de tamamlanacak. UEFA kadro bildirimi tamamlandıktan sonra yapılan transferler Avrupa kupaları maçlarında süre alamayacak.

Oyuncular, kış transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer döneminde UEFA'ya yeni bildirilecek listelerde yer alabilecek.

YAZ TRANSFER SEZONU 13 EYLÜL'DE SONA ERİYOR.

Türk takımları için transfer tahtası 13 Eylül'de kapanacak. Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'da transfer dönemi 30 Ağustos'ta tamamlandı.

Hollanda ve Portekiz takımları için transfer sezonu 2 Eylül'de sona ererken Belçika'da 6 Eylül, Yunanistan'da 11 Eylül ve Rusya'da transfer dönemi 12 Eylül'de sona erecek.

AVRUPA'DA OYNAYACAK TEMSİLCİLERİMİZİN TRANSFERLERİ

GALATASARAY

Victor Osimhen

İsmail Jakobs

Gabriel Sara

Elias Jelert

Michy Batshuayi

FENERBAHÇE

Youssef En-Nesyri

Çağlar Söyüncü (bonservisi alındı)

Allan Saint Maximin

Oğuz Aydın

Sofyan Amrabat

Levent Mercan

Cenk Tosun

BEŞİKTAŞ

Felix Uduokhai

Cher Ndour

Rafa Silva

Paulista

İmmobile

Can Keleş

Emirhan Topçu

BAŞAKŞEHİR

Jerome Opoku

Ousseynou Ba

Miguel Crespo

Matchoi Djalo

Berat Özdemir
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Şenol Güneş, Trabzonspor'un başındaki ilk antrenmanına çıktı Trabzonspor Şenol Güneş, Trabzonspor'un başındaki ilk antrenmanına çıktı
PFDK, Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a para cezası verdi Galatasaray PFDK, Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a para cezası verdi
Victor Adeboyejo, şiddetli hapşırık sonucu sakatlandı Futbol Victor Adeboyejo, şiddetli hapşırık sonucu sakatlandı
Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı Galatasaray Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı
Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha! Türkiye Transferler Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha!
Aaron Ramsey: 'Türkiye'nin takımı heyecan verici!' Milli Takım Aaron Ramsey: "Türkiye'nin takımı heyecan verici!"
Craig Bellamy'den Türkiye için itiraf! Milli Takım Craig Bellamy'den Türkiye için itiraf!
Andy Cole: 'Erik ten Hag'ı rahat bırakın' Manchester United Andy Cole: "Erik ten Hag'ı rahat bırakın"
Ümit Milli Futbol Takımı'nın maçı ücretsiz izlenebilecek Futbol Ümit Milli Futbol Takımı'nın maçı ücretsiz izlenebilecek
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hakim Ziyech için resmi transfer açıklaması
2
Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi!
3
Yusuf Yazıcı için dev iddia!
4
Galatasaray'da Oliveira tepkisi!
5
Fenerbahçe için artık söz Chilwell'de!
6
Beşiktaş'tan Gedson için Lyon'a ret!
7
Adrien Rabiot'un geleceği için yeni gelişme

SON HABERLER

yukarı ok