UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları 21 Eylül 2023 | Bugün, bu akşam kimin maçı var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonunda tek maçla başladı.Konferans Ligi'nde ilk hafta, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.Turnuvada mücadelede eden Türk takımları Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ilk maçlarını bugün oynayacak.H Grubu ilk maçında sarı-lacivertli ekip, Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 19.45'te ağırlayacak. Siyah-beyazlılar ise D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge takımıyla TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.8 grupta 32 takımın mücadele edeceği turnuvada, grup liderleri doğrudan son 16 turuna kalacak. Grup ikincileri ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile play-off maçlarına çıkacak. Eşleşmeleri geçen taraflar, adlarını üst tura yazdıracak.Turnuvanın finali, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda 29 Mayıs 2024'te oynanacak.19.45 Legia Varşova - Aston Villa19.45 Zrinjski - AZ Alkmaar19.45 Genk - Fiorentina19.45 Ferencvaros - Cukaricki19.45 Eintracht Frankfurt - Aberdeen19.45 HJK - PAOK19.45 Ludogorets - Spartak Trnava19.45 Fenerbahçe - Nordsjaelland22.00 Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik22.00 Maccabi Tel Aviv - Breidablik22.00 Zorya Luhansk - Gent22.00 Viktoria Plzen - Ballkani22.00 Dinamo Zagreb - Astana22.00 Club Brugge - Beşiktaş22.00 Lugano - Bodo/Glimt