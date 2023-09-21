Haber Tarihi: 21 Eylül 2023 15:56 - Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 15:56

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları 21 Eylül 2023 | Bugün, bu akşam kimin maçı var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yeni sezon, dün oynanan tek maçla başladı. Bugünün maç programı belli oldu. Bugün hangi maçlar var? sorusu da sporseverler tarafından merak ediliyor. Hafta için salı, çarşamba ve perşembe günleri Avrupa maçları oynanıyor. Bugün de UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları gerçekleştirilecek. Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş temsil ediyor. Peki, 21 Eylül bugün kimin maçı var? İşte UEFA Konferans Ligi – Avrupa Ligi maç takvimi 21 Eylül Perşembe!

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları 21 Eylül 2023 | Bugün, bu akşam kimin maçı var?
Abone Ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonunda tek maçla başladı.
Konferans Ligi'nde ilk hafta, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımları Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ilk maçlarını bugün oynayacak.

H Grubu ilk maçında sarı-lacivertli ekip, Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 19.45'te ağırlayacak. Siyah-beyazlılar ise D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge takımıyla TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Grup liderleri üst tura doğrudan kalacak

8 grupta 32 takımın mücadele edeceği turnuvada, grup liderleri doğrudan son 16 turuna kalacak. Grup ikincileri ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile play-off maçlarına çıkacak. Eşleşmeleri geçen taraflar, adlarını üst tura yazdıracak.

Turnuvanın finali, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda 29 Mayıs 2024'te oynanacak.

21 EYLÜL PERŞEMBE UEFA KONFERANS LİGİ – AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

19.45 Legia Varşova - Aston Villa
19.45 Zrinjski - AZ Alkmaar
19.45 Genk - Fiorentina
19.45 Ferencvaros - Cukaricki
19.45 Eintracht Frankfurt - Aberdeen
19.45 HJK - PAOK
19.45 Ludogorets - Spartak Trnava
19.45 Fenerbahçe - Nordsjaelland
22.00 Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik
22.00 Maccabi Tel Aviv - Breidablik
22.00 Zorya Luhansk - Gent
22.00 Viktoria Plzen - Ballkani
22.00 Dinamo Zagreb - Astana
22.00 Club Brugge - Beşiktaş
22.00 Lugano - Bodo/Glimt

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
UEFA
Gündem

Diğer Haberler

Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil ile evleniyor! Gündem Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil ile evleniyor!
Manchester United'da 44 yıl sonra bir ilk! Manchester United Manchester United'da 44 yıl sonra bir ilk!
Carragher'dan Ramsdale için olay sözler! Futbol Carragher'dan Ramsdale için olay sözler!
Tete, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi Galatasaray Tete, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi
Juventus, Ronaldo'nun davasından çekinmiyor! Juventus Juventus, Ronaldo'nun davasından çekinmiyor!
Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Club Brugge - Beşiktaş maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle Gündem Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Club Brugge - Beşiktaş maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle
Felix: 'Barcelona için fedakarlık yaptım' Barcelona Felix: "Barcelona için fedakarlık yaptım"
Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hangi kanalda? | FB UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hangi kanalda? | FB UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
Altay'da görev antrenörlerde Altay Altay'da görev antrenörlerde
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Stefan Kuntz sonrası Milli Takım'da istifa!
2
Kamil Grabara'dan flaş paylaşım!
3
Fenerbahçe - Nordsjaelland: Muhtemel 11
4
Onana: "Benim yüzümden kaybettik!"
5
Manchester taraftarı Altay Bayındır'ı istiyor
6
Bayern Münih ile Manchester United'ın düellosu!
7
Josef de Souza'dan Galatasaraylılar'ı kızdıran paylaşım!

SON HABERLER

yukarı ok