UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları 21 Eylül 2023 | Bugün, bu akşam kimin maçı var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonunda tek maçla başladı.
Konferans Ligi'nde ilk hafta, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Turnuvada mücadelede eden Türk takımları Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ilk maçlarını bugün oynayacak.
H Grubu ilk maçında sarı-lacivertli ekip, Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 19.45'te ağırlayacak. Siyah-beyazlılar ise D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge takımıyla TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak. Grup liderleri üst tura doğrudan kalacak
8 grupta 32 takımın mücadele edeceği turnuvada, grup liderleri doğrudan son 16 turuna kalacak. Grup ikincileri ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile play-off maçlarına çıkacak. Eşleşmeleri geçen taraflar, adlarını üst tura yazdıracak.
Turnuvanın finali, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda 29 Mayıs 2024'te oynanacak. 21 EYLÜL PERŞEMBE UEFA KONFERANS LİGİ – AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?
19.45 Legia Varşova - Aston Villa
19.45 Zrinjski - AZ Alkmaar
19.45 Genk - Fiorentina
19.45 Ferencvaros - Cukaricki
19.45 Eintracht Frankfurt - Aberdeen
19.45 HJK - PAOK
19.45 Ludogorets - Spartak Trnava
19.45 Fenerbahçe - Nordsjaelland
22.00 Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik
22.00 Maccabi Tel Aviv - Breidablik
22.00 Zorya Luhansk - Gent
22.00 Viktoria Plzen - Ballkani
22.00 Dinamo Zagreb - Astana
22.00 Club Brugge - Beşiktaş
22.00 Lugano - Bodo/Glimt