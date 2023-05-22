Haber Tarihi: 22 Mayıs 2023 12:20 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 12:20

Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi 2023? Son dakika MEB açıkladı

Ücretli öğretmenler, kadro talebiyle Ankara Ulus'ta eylem yaptı. Ücretli öğretmenler adına yapılan açıklamada, "Bizler tecrübe ile piştik. Adeta saf altın gibi parlıyoruz, tecrübemiz bizim kıdemimiz, bizler kıdemliyiz. Buraya alandan söz almaya geldik, atamayı bizlere verecek misiniz? Söz istiyoruz, atama istiyoruz" denildi. Peki, Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi 2023?

Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi 2023? Son dakika MEB açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının ücretli öğretmen dernekleriyle görüşmesi sonrasında, ücretli öğretmenlere kadro verileceği iddia edilmişti.
Milli Eğitm Bakanlığından aldığı kulis bilgilerle dikkat çeken gazeteci Mahmut Özbay, bu iddiayı MEB'deki büratlara sordu.

Özbay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yazılan çizilenler sonra merak edip bugün daha detaylı irdeledim. 'Ücretli öğretmenlere kadro verilecek' iddiasını MEB'den üst düzey bir isme sordum. Kesin dille reddedildi. Ortalıkta dolaşan iddiaların asılsız olduğunu, bakanlıkta böyle bir çalışmanın bulunmadığını ifade etti. " dedi.

Ücretli öğretmenlere kadro verilecek iddiasını kim yaydı?

Ücretli öğretmenlere kadro verileceği haberini sosyal medyada ilk olarak Engin Pınarbaşlı bir gazeteci dile getirdi. Pınarbaşlı'nın bir haftalık sürede attığı çok sayıda twet büyük etkileşim aldı.

İşte Pınarbaşlı'nın 1 Eylül'de attığı twet:

Ücretli Öğretmenlerimize Kadroları hayırlı olsun.

Kriterler Belli Oldu...

Formasyonunu tamamlamış , 5 Yıl ücretli öğretmenlik yapmış kıymetli Öğretmenlerimize KADROLARI hayırlı Olsun...


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
meb
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