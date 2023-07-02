TWİTTER MAVİ TİK NASIL ALINIR 2023 | Twitter mavi tik başvuru formu

Twitter'da mavi tik almak için artık belli şartları karşılamanız gerekmiyor. Elon Musk'ın yönetiminde kullanıma açılan Twitter Blue sayesinde herkes, sosyal medyada mavi onay rozeti alabiliyor. Üstelik onaylanmış hesap başvurusu yapmanız gerekmiyor. Peki, gereklilikleri sağlamadan ve herhangi bir başvuru yapmadan Twitter'da mavi tik nasıl alınır? Bu bağlamda merak edilen Twitter Blue nedir, nasıl alınır? sorusunu da yanıtlıyoruz.Twitter, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra büyük bir değişim geçirdi ve Twitter Blue özelliği artık Türkiye'deki kullanıcılara sunuldu. Tarayıcı üzerinden yapılan abonelik için aylık 150 TL ücret alınırken, yıllık üyelikte bu ücret 130,83 TL'ye kadar düşüyor.Blue aboneliğinin en öne çıkan özelliği, kullanıcılara mavi tik rozeti vermesi. Ayrıca, yarı yarıya daha az reklam ve daha uzun videolar yayınlama gibi avantajlar da abonelikte yer alıyor. Twitter kullanıcıları, doğrulanmış bir telefon numarasına sahip olduktan sonra Blue'a kayıt olabiliyor ve mavi tik rozetini alabiliyorlar.iOS ve Android kullanıcıları ise uygulama üzerinden App Store ve Google Play Store aracılığıyla ödeme yaparak aylık 209 TL veya yıllık 2 bin 199 TL karşılığında Blue aboneliğine sahip olabilirler.TWİTTER'DA MAVİ TİK NE İŞE YARAR?Twitter'da mavi tik ne işe yarar sorusuna kısa bir şekilde yazımızın giriş bölümünde yer verdik. Gelin burada daha detaylı bir şekilde Twitter mavi tikin ne işe yaradığına bakalım.Twitter onaylanmış hesapları göstermek için uygulamaya geçirdiği mavi onay rozetini, platformunda yer alan ve kamuoyunu ilgilendiren hesabın orijinal bir hesap olup olmadığını göstermek için kullanır.İnsanların düşüncelerinde genel olarak Twitter'da mavi tikli hesaplar ünlülere ait olduğu düşüncesi bulunmaktadır. Fakat Twitter, mavi tikli hesapları yalnızca ünlülere veya fenomenlere vermemektedir. Bu kişiler genellikle mavi tik alabiliyor olsa da şahıslar dışında da mavi tikli hesap alan birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır.Twitter platformunda mavi tik almak istiyorsanız eğer ilk olarak bilmeniz gereken şeylerden birisi mavi tik almak istediğiniz hesabın tanınmış bir hesap olması ve aktif olarak kullanılması gerekmektedir. Bu da göstermektedir ki her Twitter kullanıcısı mavi tik alamamaktadır. Twitter'da mavi tik alabilen hesaplar şunlardır;Aktivistler, Ünlü kişiler ve organizatörlerDevlet kurumlarıHaber kuruluşları ve gazetecilik yapan kişilerEğlenceŞirket, marka ve kâr amacı gütmeyen kurumlarSpor ve e-spor faaliyetleri yürütenlerTwitter'da onaylı hesaba sahip olabilecek kişilerdir. Fakat Twitter, son dönemlerde yaptığı açıklamalarda mavi tikli hesapları halka da arz edeceğini söylemiştir ama bu halka arz tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.Twitter'da Mavi Tikli Hesaplar Hakkında Detaylı BilgilerTwitterda mavi tikli hesap alabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında sizler için yazımızın üst bölümünde kategorilendirme yaptık gelin şimdi bu kategoriler içerisinde hangi kişi gurupları Twitter'da mavi tik alabilir detaylı bir şekilde inceleyelim.Resmi Kişiler; Twitter'dan mavi tik alabilecek resmi kişiler arasında birçok kişi bulunmaktadır. Devlet başkanları, bakanlar, yetkililer, büyükelçiler, devlet kurumları ve devlet daireleri, büyükelçiler gibi devlet yetkililerine ait hesaplar mavi tikli hesap alabilmektedir.Haber Kurumları; Gazete, dergi, televizyon ve radyo kuruluşları, haber kurumlarının resmi hesapları ve bu kurumlarda çalışan gazeteciler Twitter'da mavi tikli hesap alabilmektedir. Bu kişi ve kurumların mavi tikli hesap alabilmesi için ilk olarak hesaplarının açık olması ve ilgili kurumun internet sitesi adresinin ilgili kişinin twitter profilinde geçmesi gerekmektedir.Spor Kategorisi; Spor faaliyetleriyle ilgilenen takım, internet siteleri, ligler, kadrolu sporcular ve küresel olimpiyatlara katılan sporcular mavi tikli hesap alabilmektedir.Eğlence; Eğlence kategorisinde yer alan ve mavi tik alabilecek hesaplar şunlardır; film stüdyosu veya müzik kuruluşu olarak faaliyetlerine devam eden şirketler. Bununla beraber sanatçılar, yönetmenler ve oyuncular da Twitter mavi tikli hesap alabilmektedir.Aktivistler, Ünlü Kişiler ve Organizatörler; Twitter'da amacı kamuoyuna bilgi vermek, kişileri harekete geçirmek ve toplumsal değişimlerde yardımcı olmak gibi faaliyetlerde bulunan kişilerin de ilgili platformda hesapları onaylanabilmektedir.Twitter hesaplarında mavi tik bulunan e-ticaret siteleri, marka ve şirket hesaplarının aslında birçok avantajı bulunmaktadır;Mavi tik genel olarak ilgili platformda doğrulandığınızı göstermektedir.Mavi tik sayesinde firmanızın güvenilirliği artmaktadır.Firmanız Twitterda onaylı bir hesap olduğu takdirde takipçi kazanmanız ve daha fazla kişiye ulaşmanız olasıdır.Twitter'da mavi tik marka bilinirliğinizin artmasına olanak sağlamaktadır. Bu da, yapacağınız satışların artmasını beraberinde getirecektir.Mavi tik takipçilerinize daha çok güven vereceği için kişilerin internet sitenize girme oranında artışlar yaşanacaktır. Bu da satışlarını olumlu bir şekilde etkilerken dönüşümlerinizi arttırmanızı sağlayacaktır.