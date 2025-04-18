Haber Tarihi: 18 Nisan 2025 15:00 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 15:00

TUS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 | TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1. dönem sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarının sonuçları, uzmanlık eğitimi almak isteyen doktorlar ve diğer ilgili bölüm mezunları tarafından merakla bekleniyor. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte 2025 TUS sonuçlarına dair tüm detaylar...

TUS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 | TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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TUS 1. dönem sınav sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrdili. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları bugün (18 Nisan) erişime açılıyor. Sınava katılan adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek. TUS sınav sonucu ekranında adaylar sınavdan elde ettikleri toplam puanı ve doğru-yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek. Peki TUS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı? İşte, TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı…

2025/1. TUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 18 Nisan cuma günü erişime açılıyor.

ÖSYM henüz sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuç ekranını erişime açmadı. Öğlen saat 13.00'a kadar sınav sonuçlarının paylaşılması bekleniyor.

ösym.gov.tr adresinden veya resmi sosyal medya hesaplarından "2025/1.TUS sınav sonuçları" açıklandı duyurusu geldikten sonra adaylar sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

Sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. TUS sınav sonucu ekranında, adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

YILDA İKİ KEZ DÜZENLENİYOR

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yılda iki kez organize ediliyor. İlk sınav 23 Mart tarihinde düzenlenirken ikinci dönem oturumları ise 17 Ağustos tarihinde yapılacak.

TUS 2. dönem sınavı başvuru işlemleri 2-0 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar osym.gov.tr adresinden ilgili oturuma başvuru yapabilecek. Adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra başvuruları tamamlanacak. Sınav ücreti yatırmayan adaylar oturumlara katılamayacak.

TUS 2. dönem sınav sonuçları ise 12 Eylül tarihinde duyurulacak.

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