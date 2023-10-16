Türkiye - Letonya Maçı Özeti İzle 4-0 (Geniş Özeti İzle)

Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7'nci maçında Konya'da konuk ettiği Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılmayı garantiledi.9'uncu dakikada Letonya'nın köşe vuruşunda Tobers'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.21'nci dakikada ceza sahasında Barış Alper Yılmaz'ın pasında karambolde topu önünde bulan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak, hakem Enea Jorgji, VAR incelemesinin ardından pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.27'nci dakikada Yunus Akgün'ün kanattan pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Salih Özcan'ın şutu kaleci Ozols'da kaldı.28'nci dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutu kaleci Ozols'da kaldı.33'üncü dakikada millilerin atağında, ceza sahasında topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun şutu üstten auta çıktı.35'inci Hakan Çalhanoğlu'nun köşe vuruşunda, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında defans topu uzaklaştırdı.44'üncü dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Ozols, topu kornere çeldi.Karşılaşmanının ilk yarısı golsüz sona erdi.58'inci dakikada Türkiye öne geçti. Cenk Kacar'ın sol kanattan ceza sahasına pasında Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.61'inci dakikada Savajnieks'in köşe vuruşunda Ikaunieks'un kafa vuruşunda Salih Özcan, kale çizgisi önünde topu çıkarttı.67'nci dakikada ceza sahasında Uldrikis'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, müdahale etti.76'ncı dakikada Savajnieks'in sol kanattan ortasında topa yükselen Ikaunieks'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.83'üncü dakikada Ay-yıldızlılar, farkı 2'ye çıkardı. Topla ceza sahasına giren Samet'in ortasında topa yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 2-0.87'nci dakikada mililer farkı 3'e çıkardı. Orta sahadan aldığı toplada ceza sahasına kadar giren Yusuf Sarı'nın pasında Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.90+2'nci dakikada Ay-yıldızlılar farkı 4 yaptı. Hızlı gelişen atakta İsmail Yüksek'in ceza sahası içinde uygun durumdaki Cenk Tosun'a çıkardığı topa Cenk'in kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.Karşılaşma Türkiye'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.



TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?





Bizim Çocuklar, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim Pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Federasyon, daha önce Letonya maçının Adana'da oynanacağını duyurmuştu.



TÜRKİYE-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?



15 Ekim Pazar günü 21.45'te oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.





TÜRKİYE-LETONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER





Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, İrfan, Kerem, Cenk



Letonya: Ozols, Dubla, Balodis, Daskevics, Emsis, Ikaunieks, Savalnieks, Jaunzems, Uldrisis, Saveljevs, Ciganiks



MİLLİ TAKIM KADROSU



A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır



DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz



ORTA SAHA ve FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.



TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ



Hırvatistan-Türkiye: 12 Ekim 2023



Türkiye-Letonya: 15 Ekim 2023



Galler-Türkiye: 21 Kasım 2023



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BELALI RAKİP LETONYA



Milliler, Letonya ile yaptığı 7'si resmi, 2'si özel 9 maçtan üçünü kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye, Letonya karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisini, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını 2-1 kazanarak sona erdirmişti.



2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.



