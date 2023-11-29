Tunceli okullar tatil mi? 29-30 Kasım yarın Tunceli okullar tatil mi?

Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, 26 il ilgili uyarı yaptı. Hafta sonu, fırtına, kar yağışı ve şiddetli yağış kendini gösterdi. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Salı günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 29 Kasım'da okullar tatil mi, bugün okullarda tatil olacak mı, kar tatili var mı?Olumsuz hava koşulları sonrasında Tunceli'de yarın okullar tatil olacağına dair henüz Tunceli Valiliği'nden bir açıklama yapılmadı.Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahildeki bölgelerin fırtınada sular altında kalması nedeniyle 4 okulda eğitime bir gün ara verildi.Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çökmenin yaşandığı İskenderun sahili, geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınayla sular altında kaldı. İlçe merkezinde olumsuz hava şartları birçok noktada yaşamı olumsuz etkiledi.İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, ilçede 4 okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakam Demiryürek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle eğitim öğretime yarın da ara vereceklerdir" dedi.Erzurum il merkezinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır"26 şehir için sarı ve turuncu uyarı verildi. Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün öğlene kadar Zonguldak, Bursa, Bilecek, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara da kar yağışı var. Öğleden sonra Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars çevre illerinde yağacak kar gece biter. Doğu Karadeniz, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur var. Diğer bölgelerde yağış yok"