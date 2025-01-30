TRT Yıldız Canlı İzle: Twente Beşiktaş canlı izle

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 252. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 251 müsabakada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 107 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 338 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 383 gol gördü.



AVRUPA LİGİ'NDE 131. MAÇ



Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 130 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlı futbol takımı, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 48 yenilgi yaşadı. "Kupa 2"de oynadığı müsabakalarda 207 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 173 gol gördü. "Kara kartal" Twente karşısında bu organizasyondaki 131. mücadelesini verecek.



HOLLANDA TAKIMLARI İLE 12. MAÇ



Beşiktaş, Hollanda temsilcileriyle 12. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleri Feyenoord, PSV ve Ajax ile toplamda 11 kez mücadele etti. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 10 kez rakip ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 23 gol gördü.



TWENTE İLE İLK RANDEVU



Beşiktaş, Twente ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 11 kez Hollanda temsilcileriyle karşılaşan siyah-beyaz, Avrupa kupalarında ilk kez Twente ile kozlarını paylaşacak.



TWENTE 8. KEZ RAKİP



Hollanda ekibi, Türk takımlarıyla daha önce 7 kez karşılaştı. Twente, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekiple 5, Bursaspor ile de 2 kez kozlarını paylaşan Hollanda takımı, bu maçlardan 2 kez galip ayrıldı. Türk ekiplerine 4 kez mağlup olan Twente, 1 kez de sahadan eşitlikle ayrıldı. Bu maçlarda kalesinde 13 gol gören Hollanda temsilcisi, 9 kez de gol sevinci yaşadı.



