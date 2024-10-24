Tottenham-AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Tottenham-AZ Alkmaar Maçı Canlı İzle Şifresiz

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Tottenham kendi evinde AZ Alkmaar'u ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.
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TOTTENHAM AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?Tottenham - AZ Alkmaar maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
24 EKİM 2024 GÜNÜN MAÇLARI
19:45 Tabii Panathinaikos - Chelsea (Futbol)
19:45 TRT 1 Celje - Başakşehir FK (Futbol)
19:45 Tabii Roma - Dynamo Kiev (Futbol)
19:45 Tabii Eintracht Frankfurt - Rigas Skola (Futbol)
21:30 S Sport Olimpia Milano - Anadolu Efes (Basketbol)
22:00 TRT 1 Fenerbahçe - Manchester United (Futbol)
22:00 TRT S porLyon - Beşiktaş (Futbol)
22:00 Tabii Twente - Lazio (Futbol)
22:00 Tabii Athletic Bilbao - Slavia Prag (Futbol)
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