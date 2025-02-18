Haber Tarihi: 18 Şubat 2025 12:26 - Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 12:26

TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu başladı mı, şartları neler, nasıl yapılır? 2025

TOKİ başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak 2025? soruları gündemde yer almayı sürdürüyor. Özellikle şubat ayının gelmesiyle beraber TOKİ başvurusu 250 bin konut başvuru ekranı için beklentiler arttı. Geçtiğimiz ay yapılan son açıklamada sosyal konutların ihalelerinin yapılmaya başlandığı, dar gelirli vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşturma amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilmişti. Önceki hafta yapılan son açıklamada ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlar için uygun ödeme koşullu konut üretileceği açıklanmıştı. Peki, 250 bin konut için TOKİ E-Devlet başvuru ekranı ne zaman açılacak? İşte, detaylı bilgiler.

TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu başladı mı, şartları neler, nasıl yapılır? 2025
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 250 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefliyor. 81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olma imkânı sunulacak. Dar gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabileceği proje, 81 ilde uygulanacak. TOKİ başvurusu ne zaman, şartlar neler? İşte detaylar.

BAKAN KURUM: YENİ TAKVİMİN İLK İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanacak.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

81 İLİ KAPSAYACAK

Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ'den yapılan duyuruda, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" denildi.

 
İLK EVİM DE DEVAM EDİYOR

250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.

İHALE TARİHLERİ DE AÇIKLANDI

Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri bugün itibariyle belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.


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