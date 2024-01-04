Togg Fiyat Listesi 2024: Togg Araba Fiyatları Ne Kadar?

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen Togg marka araçlar, Türkiye'de montajlanarak piyasaya sürüldü. Özellikle SUV modeli ile dikkat çeken araç, yüksek performans ve ileri teknoloji özellikleri ile öne çıkıyor. Ancak, 2024 Togg fiyat listesine göz atanlar, ortalama araç fiyatlarına kıyasla bir miktar yüksek fiyatlarla karşılaşıyorlar.



2024 Togg Fiyat Listesi:



Togg T10X V1 RWD standart menzil: 1.430.000 TL



Togg T10X V2 RWD standart menzil: 1.550.000 TL



Togg T10X V2 RWD uzun menzil: 1.820.000 TL



Togg T10X modeli için üç farklı opsiyon sunulmuş durumda. Giriş seviyesindeki paket, 310 kilometre menzil ve 160 kilowatt motor gücüne sahip ve 953.000 TL'lik bir fiyatla satışa sunuluyor. En üst opsiyon ise 1.215.000 TL fiyat etiketi ile uzun menzil seçeneği sunuyor.



Togg T10X Teknik Özellikleri:



Güç: 160 kW tek motor / 320 kW çift motor



Batarya: 52.4 kWsa standart, 88,5 kWsa uzun



Menzil: 310 km standart, 510 km uzun



Şarj Hızı: 30 dakikada %10'dan %80'e şarj



Tork: 350 Nm tek motor / 700 Nm çift motor



Hızlanma (0-100 km/s): 7,4 sn tek motor / 4,8 sn çift motor



Araç, ayrıca geniş bir multimedya özellik seti ile geliyor. 12,3 inç araç gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı, 41,3 inç ambiyans ekranı gibi özellikler, sürücülere üst düzey bir deneyim sunuyor.



Togg Ön Sipariş



TOGG T10X için ön sipariş vermek isteyenler, Trumore uygulaması veya TOGG'un resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini tamamlayabilirler.



TOGG T10X İkinci El Fiyatları:



TOGG T10X modeli, ikinci el araç satış sitelerinde 1.400.000 TL ile 2.600.000 TL arasında değişen fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: