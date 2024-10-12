Haber Tarihi: 12 Ekim 2024 13:56 - Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 13:56

Telegram kapanacak mı, kapandı mı, yasaklandı mı?

Tartışmaların merkezindeki Discord'a uygulanan erişim engelinin ardından gündemde yerini alan uygulamalardan biri de 'Telegram' oldu. Bakan Yılmaz Tunç'un 'Kanunlara uymayan platformlara engel getirilecek' açıklaması, 'Telegram da kapatılacak mı?' sorusunu beraberinde getirdi. Peki, Telegram kapandı mı, kapanacak mı? BTK, Telegram'a erişim engeli getirecek mi?

Telegram kapanacak mı, kapandı mı, yasaklandı mı?
Abone Ol
Sosyal medya platformlarında işlenen taciz, tehdit, şantaj gibi suçlar, erişim engelini gündeme getirdi. Bu kapsamda "Telegram kapatılacak mı" merak konusu oldu. İşte son durum... 

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram, iddialara göre adeta bir suç merkezi haline geldi.

Açılan kanallar üzerinden uyuşturucu ticareti, fuhuş, kumar ve pedofili videolarının alenen yapıldığı öne sürülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan 2 çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını bildirdi.

Yaşanan son olayların akabinde Discord ve Telegram için erişim engelinden söz ediliyor.

Bu kapsamda Telegram kullanıcıları detayları araştırmaya başladı; "Telegram kapanacak mı, yasaklandı mı merak konusu oldu.

İşte Telegram'da son durum...

TELEGRAM KAPATILACAK MI

Telegram'ın yasadışı ve suç içeren faaliyetlerin merkezi haline geldiğinin tespit edilmesi durumunda, BTK harekete geçiyor.

Şirkete gönderilen uyarılar dikkate alınıp önlem sağlanmadığında ise erişim engeli getirilebiliyor. Ancak şuan henüz resmi bir engel kararı bulunmuyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ziya Erdal, Sivasspor taraftarını umutlandırdı! Sivasspor Ziya Erdal, Sivasspor taraftarını umutlandırdı!
Hakkarigücü'nden anlamlı hareket! Futbol Hakkarigücü'nden anlamlı hareket!
Galatasaray'dan stadına 11 metrelik Atatürk heykeli Galatasaray Galatasaray'dan stadına 11 metrelik Atatürk heykeli
Zalewski: 'Yalan yok, Galatasaray'ın teklifi çok iyiydi' Galatasaray Zalewski: "Yalan yok, Galatasaray'ın teklifi çok iyiydi"
Gözler Van Bronckhorst'un tercihinde Beşiktaş Gözler Van Bronckhorst'un tercihinde
Telegram kapanacak mı, kapandı mı, yasaklandı mı? Gündem Telegram kapanacak mı, kapandı mı, yasaklandı mı?
Fred'den sakatlık için 'özel' hamle Fenerbahçe Fred'den sakatlık için 'özel' hamle
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta yok! Trabzonspor Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta yok!
Trabzonspor'da hedef yeniden Orban! Trabzonspor Trabzonspor'da hedef yeniden Orban!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Manchester United'ta Altay Bayındır krizi!
2
Klopp'a tepki: "B.ktan"
3
Victor Osimhen'in menajeriyle yaptığı görüşme ortaya çıktı!
4
Camp Nou inşaatında kavga!
5
TFF'den yabancı VAR açıklaması!
6
Roland Sallai'den Galatasaray itirafı!
7
Montella'dan forvet yanıtı!

SON HABERLER

yukarı ok