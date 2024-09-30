Haber Tarihi: 30 Eylül 2024 15:55 - Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 15:55

Teknofest ücretli mi? 2024 Teknofest Adana ücretli mi?

Teknofest Adana 2024 ne zaman, nerede, ücretli mi, saat kaçla kaç arasında diye merak eden okuyucularımız için bir festival rehberi hazırladık.

Teknofest ücretli mi? 2024 Teknofest Adana ücretli mi?
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Teknofest Adana 2024 ne zaman, nerede, ücretli mi diye merak ediyorsanız gerekli bilgileri yazımızda bulacaksınız.

2018 yılından beri gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest bu kez Adana'da kapılarını açacak. Teknofest Adana 2024 hakkında bilmeniz gereken bilgiler şöyle...

Ne zaman başlayacak? 2 Ekim Çarşamba 2024

Ne zamana kadar devam edecek? 6 Ekim Pazar 2024

Nerede düzenlenecek? Adana Şakirpaşa Havalimanı

Ücretli mi? Teknofest'e katılım ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapabilmek için ziyaretçilerin Teknofest'in internet sitesinden kayıt yapması gerekiyor. Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu yok.

Saat kaçla kaç arasında düzenlenecek? 2-6 Ekim tarihleri arasında her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

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