Teknofest saat kaça kadar açık? 2023 Teknofest saat kaça kadar açık? 2023 Teknofest ne zaman bitecek? Teknofest açılış-kapanış saatleriaçılış-kapanış saatleri

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için beklenen an geldi. Çeşitli kategorilerdeki binlerce ürünün tanımının yapıldığı, yarışmalar, konferanslar, sergiler, atölyeler, paneller ve teknoloji şovlarının başrolde olduğu TEKNOFEST, ilk kez 2018 yılında düzenlendi. Her yıl İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğin amacı, gençlerin teknolojiye ilgisini artırmak, yenilikçi fikirleri desteklemek ve teknoloji alanında yeni projelerin geliştirilmesini teşvik etmektir. Peki TEKNOFEST 2023 ne zaman? Teknofest ne zaman başlıyor, bitiyor? Nerede yapılacak? İşte Teknofest açılış, kapanış ve ziyaret saatleri ve merak edilenler... 2023 TEKNOFEST NEREDE YAPILACAK?
Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek. TEKNOFEST SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest), bu sene de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanı'nda düzenleniyor. Teknofest etkinlikleri kapsamında; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri olacak.
TEKNOFEST2023 etkinlikleri, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek.
Teknofest saat 09.00'da başlayıp, saat 19.00'a kadar açık kalmaktadır.
Teknofest, Bakırköy'ün Yeşilköy Mahallesi'nde Atatürk Havalimanı'nda yer almaktadır. TEKNOFEST ZİYARETÇİ KAYIT EKRANI
TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE?
Teknofest 27 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Teknofest 09.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ücretsiz olup herkese açıktır. TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST2023 etkinlikleri, 27 Nisan – 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecektir. Katılımda beklenen ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle ulaşımdan kaynaklanabilecek sıkışıklık ve gecikmelerin önlenmesi için ziyaretçilerin, festival alanına ulaşımda özel araç yerine raylı sistem (Metro ve Marmaray) ulaşım imkanlarından yararlanmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Marmaray: Halkalı-Gebze Marmaray hattında 15 dakika aralıklarla sefer düzenlenecektir. Marmarayı kullanacak ziyaretçiler Teknofest alanına ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler" denildi. Metro'yu kullanacak ziyaretçiler için ise, "Teknofest Alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro hattı kullanılabilir. M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu arasında 6 dakika aralıklarla festival süresince seferler gerçekleştirilecektir" denildi. TEKNOFEST'i Kim Düzenliyor?
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, ileri teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. TEKNOFEST'e Kimler Katılabiliyor?
TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali'ne yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabiliyor. Yalnızca 13 yaşından küçük ziyaretçiler etkinlik alanına ebeveynleri ya da öğretmenleri ile girebiliyor. TEKNOFEST 2023 Ne Zaman ve Nerede Gerçekleştirilecek?
Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetimizin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.
16-19 Mart tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST İZMİR ülkece yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. TEKNOFEST 2023'te Kaç Yarışma Var?
TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik düzenleniyor. TEKNOFEST 2023'te yarışmacılar roketlerden otonom sürüş sistemlerine, insansız hava araçlarından su altı sistemlerine, hyperloop geliştirmeden çip tasarımına kadar 41 farklı kategoride kıyasıya mücadele edecek.
TÜBİTAK bu yıl Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'ndan İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'na, Roket Yarışması'ndan Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'na toplam 15 yarışmayla TEKNOFEST heyecanına ortak olacak.
TEKNOFEST 2022'de TÜBİTAK tarafından düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışması'na katılan yarışmacılar TEKNOFEST'te Hangi Ödüller Verilecek?
Her sene olduğu gibi bu yıl da teknoloji yarışmalarına başvuran ve ön eleme aşamasını geçen takımlara 30 milyon TL'den fazla malzeme desteği sağlanacak. Dereceye giren takımlara ise 13 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek. TEKNOFEST 2023 Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?
TEKNOFEST 2023'e 30 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek. TEKNOFEST 2023 Başvuruları Nereden Yapılıyor?
TEKNOFEST 2023'e https://teknofest.org/ adresinden başvuru yapabilir ve yarışmalarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. TEKNOFEST 2023 Başvuruları Ne Zaman? TEKNOFEST 2023 Yarışma Kategorileri
Akıllı Ulaşım Yarışması
Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
Dikey İnişli Roket Yarışması
Eğitim Teknolojileri Yarışması
Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması
Hack İstanbul
Helikopter Tasarım Yarışması
Hyperloop Geliştirme Yarışması
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Jet Motor Tasarım Yarışması
Karma Sürü Simulasyon Yarışması
Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması
Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması
Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması
Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması
Model Uydu Yarışması
Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması
Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması
Robotik Yarışmaları
Roket Yarışması
Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
Savaşan İHA Yarışması
Sürü Robotlar Yarışması
TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi
Tarım Teknolojileri Yarışması
Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması
Travel Hackathon
Turizm Teknolojileri Yarışması
Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması
Türkiye Drone Şampiyonası
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri
Uçan Araba Yarışması
Ulaşımda Yapay Zekâ Yarışması
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları
Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması
Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
World Drone Cup
Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması