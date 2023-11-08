Tayyar Öz kimdir, neden açığa alındı? Tayyar Öz klinik kapandı mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yaşadığı skandal iddialar, Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu iddialara ilişkin soruşturma devam ederken, avukat Feyza Altun tarafından gündeme getirilen başka isimler de ilgi çekiyor.Avukat Feyza Altun'un iddialarına göre Op. Dr. Tayyar Öz ile ilgili, "Tayyar Öz Kahramanmaraşlı. Mecburi görevini Urfa Siverek'te yaptı. Buralara baktığımda ise 'Tayyar Özsefil' isimli bir ortopedi uzmanı görüyorum. Maraşder'in de bir üyesi Tayyar Özsefil isminde" açıklamasında bulundu.Avukat Feyza Altun'un iddialarıyla gündemden düşmeyen ve birçok kişinin merak ettiği Op. Dr. Tayyar Öz, uzun yıllar sağlık sektöründe faaliyet gösterdiği biliniyor. Son zamanlarda adı Avukat Feyza Altun'un iddialarıyla gündeme gelen isimle ilgili işte tüm merak edilenler...Feyza Altun'un dikkat çektiği iddialardan biri, Op. Dr. Tayyar Öz'ün eşi olan Özlem Lina Öz ile birlikte bir kozmetik firması kurdukları ve bu firma üzerinden yüksek miktarda vergi ödedikleri yönünde. Ayrıca, çiftin lüks yaşantıları ve yüksek değerli araç sahibi olmaları da dikkat çeken konular arasında geliyor. Altun'un belirttiği bir diğer iddia ise Op. Dr. Tayyar Öz'ün soyadı ile ilgili kafaları karıştırdı. Altun, Tayyar Öz'ün soyadının başka bir ortopedi uzmanınınkiyle benzerlik gösterdiğini ve bu durumun dikkate değer olduğunu vurgulamıştı.Avukat Feyza Altun, Dr. Tayyar Öz'ün soyadıyla ilgili ilginç iddialarda bulundu. Altun'un dikkat çektiği hususlardan biri, Dr. Tayyar Öz'ün soyadının "Öz" olduğu ve benzer bir isme sahip olan "Tayyar Özsefil" adlı başka bir ortopedi uzmanının varlığına işaret etmesi oldu. Bu benzerlik ise medyada en çok merak edilen konular arasında spekülasyonlara yol açtı. Feyza Altun'un belirttiği durum kamuoyunda merak uyandırarak dikkatleri üzerine çekti.Altun, Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin geçmişte yanında çalışan birisinin kendisine ulaşarak ürünlerin üretildiği yerle ilgili korkunç şeylerden bahsettiğini söyledi.Feyza Altun, kendisine ulaşan kişinin yazdığı yazıyı da Twitter hesabında paylaştı.Avukat Feyza Altun, özellikle çocuklarında tükettiği ve Öz çiftine ait ürünlerin fotoğrafını paylaşarak "Tayyargil'lerin elinde sık görülen bir poşet var, takip edenler bilir:BERALIFE" notunu düştü.Altun, özellikle çocukların tükettiği ve Öz ailesinin ürünü olan macunların içinden kurt çıktığını iddia etti. Bunun ardından hiç hijyenik olmayan ve üretim yerine ait olduğu iddia edilen bu görüntüleri paylaştı.Ayrıca Altun, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üstüne yeni etiketler basılarak, halk sağlığını tehdit eden ürünleri piyasaya sürdüklerini iddia etti.Feyza Altun, kendisiyle bu bilgileri paylaşan kişinin yanı sıra daha önce "Öz" çiftinin yanında çalışmış başka bir kişinin de bu bilgileri teyit ettiğini söyledi. Gerektiği takdirde bu kişilerin ifade vereceklerini de belirtti.Son günlerde birçok iddia ile gündeme gelen Özlem ve Tayyar Öz çifti sessizliklerini bugüne kadar korumuşlardı. Fakat bu sessizlik Feyza Altun'un dün paylaştığı görüntülerden sonra bozuldu.Özlem Öz, Altun'un kendileri hakkında bulunduğu iddialardan sonra sosyal medya hesabı üzerinden ürünlerinin üretim yerini paylaştı.İşte Öz'ün üretim yeri olarak öne sürdüğü yer:Öz, daha sonra üretim yerini gösterdiği bir başka paylaşımında, bakanlıklar tarafından denetlendiklerini ve dünya standartlarına uygun sertifikalara sahip olduklarını belirtti.Özlem Öz, Feyza Altun'un iddia ettiği markanın da kendilerine ait olmadığını ve gerçek firma sahibi olduğunu iddia eden kişinin videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.Ancak Özlem Öz, her ne kadar markanın kendilerine ait olmadığını iddia etse de eşi Tayyar Öz'ün elindeki "Beralife" yazılı karton çanta detayı sosyal medya kullanıcısı tarafından Özlem Öz'e soruldu.Özlem Öz, bu soruya "Marka ile zamanında işbirliği yaptım" cevabını verdi.