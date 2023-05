Sürtünme ile hamile kalınır mı? Doktorlar açıkladı

Kızlık zarı bozulmadan da hamile kalmak mümkündür. Kızlık zarı bozulmadan tam ilişki olmadan sürtünme yoluyla vajinal girişe boşalma neticesinde, buradan rahim içine ulaşır ve yumurtayı dölleyerek gebelik oluşmasını sağlar. Yani erkeğin cinsel organı vajene girmeden de spermlerin vajenin içine akmasıyla birlikte gebe kalabilmek mümkündür. Bu durumda, kızlık zarı duruyor kız bâkire ama gebelik oluşmuştur. Elbette gebelik oluşması için rahimde yumurtanın döllenme için ideal büyüklüğe erişmiş olması gerekiyor. Yani gebelik için uygun koşulların mevcudiyeti durumunda hamilelik oluşabilmektedir.Kızlık zarı bozulmadan da hamile kalmak mümkündür. Kızlık zarı bozulmadan tam ilişki olmadan sürtünme yoluyla vajinal girişe boşalma neticesinde, buradan rahim içine ulaşır ve yumurtayı dölleyerek gebelik oluşmasını sağlar. Erkeklerde boşalmadan hemen önce gelen sıvı da milyonlarca sperm hücresi barındırıyor olabilir. Yine, cinsel ilişki sırasında kadın ve erkek cinsel organlarının temas süresi gebelik riskini artırabilir. Bu durum cinsel organların uzun süreli teması, daha fazla sayıda sperm hücresinin rahme ulaşması anlamına gelmektedir.Sperm hücreleri rahimde 3 gün aktif bir şekilde kalabilmekte ve sürtünme ile cinsel deneyimin yaşanmasından sonraki 3 gün boyunca da hamilelik riskinin devam ettiğinin altının çizilmesi gerekiyor. Bu nedenle kadınların adet döngüsüne dair yapılan hesaplamalar ve gebe kalma ihtimalinin düşük görüldüğü zamanlarda sürtünme ile cinsel deneyim yaşanması gibi çabalar boşunadır. Bu nedenle kadınların adet döngüsüne dair yapılan hesaplamalar ve gebe kalma ihtimalinin düşük görüldüğü zamanlarda sürtünme ile cinsel deneyim yaşanması gibi çabalar boşunadır.Her ne kadar toplumda kızlık zarının gebeliği engelleyen bir bariyer olduğu düşünülsede bu bilgiler doğru değildir. Çünkü kızlık zarı vajina girişini tamamen kapatan bir yapıya sahip değildir. Kadınların her birinde farklılık göstermekle birlikte, kızlık zarının ortasında bir delik bulunur ve bu delik vajinal sıvıların, adet dönemlerinde kanın dışarıya akmasını sağlamaktadır.Kızlık zarı vajina girişinin yaklaşık olarak 1,5 cm içerisinde yer almakta olup, kıvrımlı bir doku parçasıdır. Kendiliğinden iyileşemeyen bir dokudur ve cinsel ilişki ile birlikte yırtılan kızlık zarı yeniden bütünlüğünü sağlayamaz. Ancak o bölgeye genellikle lokal anestezi ile yapılan yaklaşık 15-20 dakika süren flep yöntemi dediğimiz kızlık zarı dikim işlemidir. Bu yöntem ile cinsel ilişkide kızlık zarının yeniden kanaması sağlanabilmektedir.Kızlık zarı bozulmadan kadının gebe kalma konusunda endişeleri varsa sperm hücrelerinin vajina girişine temas ettiği durumlarda ertesi gün hapı kullanmak suretiyle hamilelik oluşumu engellenebilir. Yalnız ertesi gün haplarının cinsel ilişkiden en fazla 72 saat sonrasında alınması gerekmektedir. Özellikle cinsel ilişkinin yaşandığı gün itibariyle ertesi gün hapının alınması hamileliği önleme konusunda daha yüksek olmaktadır. Bu hapların çok sık kullanılmasının önerilmediğini ve çeşitli sakıncalar doğurabileceğini de belirtmekte yarar var. Bu haplar doğum kontrol yöntemi olarak asla kullanılmamalıdır. Yalnız çok gerektiği zamanlarda tercih edilmesi gereken ilaçlardır.Kızlık zarı bozulmadan hamile kalınabilecek durumlar şunlardır;Vajina girişine boşalma,Esnek yapıda kızlık zarına sahip olmak,Kızlık zarının olmaması ya da kalıntı kızlık zarı yapısına sahip olmak,Vajinal kayganlığın yeterli düzeyde olması,Kızlık zarı deliğinin çok geniş olması,Penisin girişine uygun olmayan yapıda kızlık zarına sahip olmak.Vajina girişine boşalma: Cinsel ilişki esnasında vajina içerisine giriş olmasa dahi genital bölgeye boşalma oldu ise meni sıvısı kızlık zarı deliğinden içeri geçebilir. Meninin vajinal kanaldan rahim ağzı ve rahim içine ulaşması olası bir durumdur. Spermler çok hareketli olduğunda eğer ki ilişkinin gerçekleştiği o günlerde yumurtlama oldu ise tüplerde döllenme ve hamile kalma ihtimali gerçekleşebilir ve kızlık zarı bozulmadan hamile kalınmış olur.Esnek yapıda kızlık zarına sahip olmak: Esnek kızlık zarı olan bir bayan da ilişki sonrası kızlık zarı bozulmayabilir. Esnek kızlık zarı olan kadın gebe kalsa dahi kızlık zarı muayenesinde yırtılma ya da bozulma olmadığı görülmektedir.Kızlık zarının olmaması ya da kalıntı kızlık zarı yapısına sahip olmak: Bazen kızlık zarı doğuştan olmayabilir veya kalıntı şeklinde olabilir. Böyle bir durumda olan kadınların kızlık zarı bozulmadan hamile kalma şeklinde bir olasılık mevcut olacaktır. Çünkü kızlık zarı olmadığından ilk ilişkide kanama görülmeyecektir.Vajinal kayganlığın yeterli düzeyde olması: Yeterli oranda vajinal kayganlığın sağlandığı, ön sevişmenin uzun tutulduğu cinsel birlikteliklerde, vajina çevresindeki kaslar gevşer. Vajinanın gevşemesi ile bu mukozal kayganlığın yeterli seviyede olması durumunda kızlık zarının yırtılmadan cinsel birlikteliğin meydana gelmesine olanak sunabilmektedir.Kızlık zarı deliğinin çok geniş olması: Bu durum kızlık zarı deliğinin normalden geniş olmasıdır. Kızlık zarı deliği normalden geniş ise ve yeterli düzeyde kayganlık sağlanmışsa cinsel ilişki sırasında yırtılması zor olabilmektedir. Bu durumda da kızlık zarı bozulmadan gebe kalmak çok yüksek bir olasılıktır.Penisin girişine uygun olmayan yapıda kızlık zarına sahip olmak: Kızlık zarı ince bir katlantı olsa da her kadında kalınlığı aynı değildir. Bazı kadınlarda normalden daha kalın olabilmektedir. Kalın ve esnek doku yapısı var ise cinsel ilişki esnasında yırtılması güç olacağından bozulmama ihtimali mevcuttur.Yukarıda yer alan bu örneklerden her birinde hamilelik ihtimali olur ve bu sebeple adet kanamanızın gecikmesi gibi ya da hamilelik belirtilerinin ortaya çıkması durumları oluşursa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurup gebelik testi yaptırmanız gerekmektedir. Ayrıca, adet dönemlerinde kan kızlık zarında bulunan bu küçük delikten geçebiliyorsa sperm hücreleri de bu delikten geçebilir ve rahme ulaşabilir. Bu nedenle kadınların bu konularda bilgi sahibi olması, istenmeyen gebelikleri önleme noktasında da önem taşımaktadır. Zira istenmeyen gebelik durumunda bebeğin tahliye edilmesi için ülkemizde çeşitli yasal düzenlemeler çerçevesinde kürtaj işleminin yapılması gerekecek ve bu işlem de sadece fizyolojik değil psikolojik boyutları da göz önünde bulundurarak kişiyi psikolojik açıdan oldukça yıpratacaktır.Sonuç olarak, kızlık zarı bozulmadan Türkiye'de ve dünya genelinde bakire olduğu halde gebe kalan çok sayıda kadın olduğu bilinmektedir. Bunun sebebi ise, kızlık zarının gebeliği engelleyeceği şeklinde kişilerde oluşan yanlış inanışlar ve bu yanlış inanışlar sebebiyle de bakireyken gebe kaldığını öğrenen kadınlar sonrasında büyük şaşkınlık yaşayabilmektedir.