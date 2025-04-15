Haber Tarihi: 15 Nisan 2025 17:53 - Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 17:53

Sultanlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta? 2025

Sultanlar Ligi finalinde Fenerbahçe ve Vakıfbank karşılaşıyor. Sarı lacivertli ekip, 3 maçlık zorlu yarı final galibiyetinin ardından finale yükseldi. Fenerbahçe Medicana Vakıfbank karşılaşması maç detayları belli oldu.

Sultanlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta? 2025
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Sultanlar Ligi'nde final heyecanı Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank arasında yayınlanacak. Sezonu ilk sırada kapatan sarı lacivertli ekip, Vakıfbank karşısında serisini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE MEDİCANA VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Vodafone Sultanlar Ligi finalinde Fenerbahçe Medicana ve Vakıfbank karşılaşacak. 5 maç üzerinden oynanacak final serisinin ilk karşılaşması 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe, yarı finalde karşılaştığı Galatasaray Daikin karşısında ilk maçı kaybederek geriye düşse de sonraki iki maçı kazanarak finale adına yazdırdı.

Vakıfbank ise Eczacıbaşı karşısında 2-0 seri yakalayarak finale yükseldi.

SULTANLAR LİGİ FİNAL TARİHİ

Sultanlar Ligi finallerin ilk maçı 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak.

5 maç üzerinde oynanacak final serisinde 3 galibiyeti alan takım şampiyonluğa ulaşacak.

Maçın TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanacak.

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