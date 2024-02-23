UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sporting ile Young Boys karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Sporting, 13. dakikada Viktor Gyökere ile öne geçti. Young Boys, bu gole 84. dakikada Silvere Ganvoula'nın penaltıdan attığı golle cevap verdi.
Sporting'te golü atan Gyökeres, 57'de penaltıdan yararlanamadı.
İlk maçı 3-1'lik skorla kazanan Sporting, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
Sporting, 13. dakikada Viktor Gyökere ile öne geçti. Young Boys, bu gole 84. dakikada Silvere Ganvoula'nın penaltıdan attığı golle cevap verdi.
Sporting'te golü atan Gyökeres, 57'de penaltıdan yararlanamadı.
İlk maçı 3-1'lik skorla kazanan Sporting, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
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