Sporting, Avrupa Ligi'nde tur atladı

Sporting, Avrupa Ligi'nde sahasında Young Boys ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 3-1 kazanan Sporting, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sporting, Avrupa Ligi'nde tur atladı
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23 Şubat 2024 00:55
Son güncelleme 23 Şubat 2024 00:56
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sporting ile Young Boys karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Sporting, 13. dakikada Viktor Gyökere ile öne geçti. Young Boys, bu gole 84. dakikada Silvere Ganvoula'nın penaltıdan attığı golle cevap verdi.

Sporting'te golü atan Gyökeres, 57'de penaltıdan yararlanamadı.

İlk maçı 3-1'lik skorla kazanan Sporting, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

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