Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 17:48 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 17:48

Spartak Trnava Nordsjaelland canlı izle şifresiz Exxen spor izle | Spartak Trnava Nordsjaelland Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Spartak Trnava Nordsjaelland maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Spartak Trnava Nordsjaelland maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Nordsjaelland, UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Spartak Trnava Nordsjaelland maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Spartak Trnava Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Spartak Trnava Nordsjaelland maçı canlı izleme detayları

Spartak Trnava Nordsjaelland canlı izle şifresiz Exxen spor izle | Spartak Trnava Nordsjaelland Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Nordsjaelland, deplasmanda Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Peki, Spartak Trnava Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Spartak Trnava Nordsjaelland maçı şifresiz canlı izleme detayları…
SPARTAK TRNAVA – NORDSJAELLAND MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



SPARTAK TRNAVA – NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spartak Trnava - Nordsjaelland maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:


19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)

19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)

19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)



19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)

22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)

 

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