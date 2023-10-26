Spartak Trnava Nordsjaelland canlı izle şifresiz Exxen spor izle | Spartak Trnava Nordsjaelland Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Nordsjaelland, deplasmanda Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Peki, Spartak Trnava Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Spartak Trnava Nordsjaelland maçı şifresiz canlı izleme detayları…
SPARTAK TRNAVA – NORDSJAELLAND MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ SPARTAK TRNAVA – NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spartak Trnava - Nordsjaelland maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz. EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)
19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)
19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)
19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)
19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)
22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)
22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)
22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)
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