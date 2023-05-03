Haber Tarihi: 03 Mayıs 2023 10:38 - Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 10:38

Sivasspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Sivasspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor. İşte maç hakkında detaylar...

Sivasspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Sivasspor - Fenerbahçe maçını A Spor canlı yayınlayacak.

Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor.

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Sivasspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Eksikler

Sivasspor'da sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Altay, Lincoln, İsmail, Enner Valencia'nın yanı sıra İrfan Can Kahveci ile Nazım Sangare maç kadrosuna alınmadı.

Muhtemel 11'ler


Sivasspor
Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Charisis, Ulvestad, Saiz, Erdoğan, Max Gradel, Leke James

Fenerbahçe
İrfan Can Eğribayat, Samuel, Samet, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan, Arao, Crespo, Rossi, Serdar Dursun, King



Kupada 6. eşleşme

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Sivasspor tarihlerinde 6. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 5 karşılaşmada Fenerbahçe 3 kez kazanırken 2 maç ise beraberlikle tamamlandı, Sivasspor ise galibiyet elde edemedi.

Sivasspor yarı finale nasıl geldi?

Kupaya 5. turdan dahil olan Sivasspor, Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Sivasspor, bu turda ise TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe yarı finale nasıl geldi?

Sarı lacivertli takım 5. Tur'dan başladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u elemiş, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Fenerbahçe, 6 Nisan'daki çeyrek final maçında ise kendi evinde Yukatel Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finalde Sivas temsilcisinin rakibi olmuştu.

Rövanş maçı ne zaman?

Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek.
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