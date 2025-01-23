Haber Tarihi: 23 Ocak 2025 14:27 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 14:27

Sevk Tarihi mi, Katılacağı Tarih mi? Bilmeniz Gerekenler

Askerlik süreciyle ilgili soruların başında, "Sevk tarihi mi yoksa katılacağı tarih mi esas alınır?" sorusu geliyor. Askerlik işlemlerini düzenli ve zamanında yapmak isteyen yükümlüler için bu iki kavram arasındaki farkları ve detayları anlamak oldukça önemlidir. İşte konuya dair tüm ayrıntılar:

Sevk Tarihi mi, Katılacağı Tarih mi? Bilmeniz Gerekenler
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Sevk tarihi, askerlik hizmetine çağrılan bireylerin birliğine katılmak üzere harekete geçmesi gereken tarihi ifade eder. Bu tarih, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Sevk tarihine kadar:

Yasal belgelerin tamamlanması,

Sağlık raporlarının teslim edilmesi,

Yol izin belgesinin alınması gereklidir.

Sevk tarihinde harekete geçmeyen bireyler, asker kaçağı durumuna düşebilir. Bu durum cezai yaptırımlara neden olabileceği için belirlenen tarihlere dikkat etmek çok önemlidir.

Katılacağı Tarih Nedir?

Katılacağı tarih ise yükümlünün sevk tarihinden itibaren birliğine teslim olması gereken son günü ifade eder. Katılım tarihine kadar yükümlülere, şehirler arası ulaşım süreci için belirli bir yol izni verilir. Örneğin, sevk tarihi 1 Şubat olan bir kişinin katılacağı tarih 3 Şubat olabilir.

Yükümlünün belirtilen tarihe kadar birliğine katılması şarttır. Aksi takdirde yoklama kaçağı olarak işlem yapılabilir ve bu durum idari para cezası ile sonuçlanabilir.

Hangi Tarih Daha Önemli?

Her iki tarih de askerlik sürecinde oldukça önemlidir. Ancak:

Sevk tarihi, yükümlünün yasal sorumluluğunun başladığı tarihtir.

Katılacağı tarih, birliğe teslim olunması gereken son günü belirler
Eğer birliğe geç teslim olunursa, askerlik sürecinde problem yaşanabilir. Bu nedenle her iki tarih arasında yeterli hazırlık süresini planlamak önemlidir.

Sevk ve Katılım Tarihlerini Nereden Öğrenebilirim?

Bu bilgileri e-Devlet üzerinden "Askerlik Sevk Başvurusu Sorgulama" ekranından öğrenebilirsiniz. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı duyuruları takip etmek de kritik öneme sahiptir.

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