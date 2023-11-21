Serdar Sertçelik kimdir? Serdar Sertçelik öldü mü?

Serdar Sertçelik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? soruları Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'ten boşanması sonrası gündemde. Serdar Sertçelik ismini Türkiye Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği eşi olarak tanıdı. Aslen Ankaralı olan Serdar Sertçelik hakkında merak edilenler...Serdar Sertçelik,Kuzey Yldızı dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile evlidir. Serdar Sertçelik'in daha önce evliliğinden de çocuğu olduğu biliniyor. Serdar Sertçelik, dolandırıcılık yapma suçuyla tutuklanarak cezaevine yollandığı, İş çevresini 200 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Serdar Sertçelik'in suçunun sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışmak olarak iddia ediliyor.