Haber Tarihi: 25 Mart 2024 09:18 - Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 09:18

Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı? 2024

Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oyuyla seçilecek. Seçmenler, 31 Mart 2024 Pazar günü sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Peki, seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı?

Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı? 2024
Abone Ol
Yakın zaman sonra yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için süreç başladı. Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler, YSK tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek.

Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı? 

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmenler, oy kullanacakları yer bilgisini e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? 2024 Seçim sonrası üniversiteler tatil mi? Gündem 1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? 2024 Seçim sonrası üniversiteler tatil mi?
Mert Müldür'den Milli Takım ve Fenerbahçe için şampiyonluk sözü Fenerbahçe Mert Müldür'den Milli Takım ve Fenerbahçe için şampiyonluk sözü
Galatasaray'a yıldız yağmuru! Galatasaray Galatasaray'a yıldız yağmuru!
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a davet Fenerbahçe Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a davet
Bugün ay tutulması var mı, ne zaman, saat kaçta? 2024 Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Gündem Bugün ay tutulması var mı, ne zaman, saat kaçta? 2024 Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Robert Skov'dan Beşiktaş'a sevindirici haber Beşiktaş Robert Skov'dan Beşiktaş'a sevindirici haber
Santos: 'Kupa için umut verdi' Beşiktaş Santos: "Kupa için umut verdi"
Beşiktaş'ta böylesi görülmedi! Beşiktaş Beşiktaş'ta böylesi görülmedi!
Fenerbahçe'de Osayi gelişmesi Fenerbahçe Fenerbahçe'de Osayi gelişmesi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Victor Nelsson'a İtalya'dan dev kanca
2
Galatasaray'da Yunus Akgün bekleyişi!
3
Fenerbahçe'den paylaşım: ''Dünyanın en büyük spor kulübü!''
4
Fenerbahçe'de King pişmanlığı
5
Newcastle'ın 80 milyon euroluk transferine FFP engeli!
6
Ertuğrul Taşkıran: "Fenerbahçe taraftarı ısınmada bile bana küfür etti"
7
Galatasaray'da Antalya kampı için iki neden!

SON HABERLER

yukarı ok