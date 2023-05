SEÇİM 2 TURA KALDI MI? Seçim 2. tura kalırsa ne olacak, ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı 2 tur nasıl oluyor?

YSK VERİLERİ PAYLAŞMADI

BEŞ İLDE İTTİFAKI GERİDE BIRAKTI

•Balıkesir:

•Hatay:

•Adana:

•Ardahan:

•İstanbul:

SAYIM SÜRERKEN BALKONA ÇIKTI

ERDOĞAN OYUNU ARTIRAMADI

Seçimler 2.tura mı kaldı? Cumhurbaşkanlığı 2 tur nasıl oluyor? Seçim 2 tur ne zaman? Türkiye tarihinin en önemli demokrasi sınavlarından biri olarak değerlendirilen 14 Mayıs 2023 seçimleri için sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre; yaklaşık 54 milyon 619 bin 509 milyon seçmen Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Yüzde 87,94 katılımın sağlandığı seçimde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,34, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.00, oy alırken, salt çoğunluk sağlanamadı. Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5.23 oyda kalırken, seçimlerden 3 gün önce çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ise 0,43'te kaldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına giderek, 13. cumhurbaşkanını belirleyecek. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek?Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak son verileri paylaştı.Açılan sandık oranının yüzde 99 olduğunu belirten Yener şunları söyledi:"Yurt içi sandık sayımız toplam 192 bin 214 olup 9,45 itibariyle 192 187 sandığımız açılmış olup yüzde 99'luk açılma oranı vardır. Şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Şu an itibariyle 1529 yurtdışında açılmayan sandık bulunmakta olup yurtdışında açılan sandık oranı ise yüzde 84,06'dır. Bu verilere göre 09,45 itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96, Sayın Sinan Oğan 5,2, Sayın Muharrem İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Veri girişimiz devam etmektedir."Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, ülke genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Ülke 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlanmıştı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.Seçimlere katılım yurtiçinde yaklaşık yüzde 88 oranında oldu. Seçimi ilk turda hiçbir aday kazanamadı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan yüzde 49,5 oy oranıyla birinci olurken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,7 oranında oy aldı. Yüzde 5,3 oranında oy alan Sinan Oğan üçüncü olurken Muharrem İnce ise seçimden çekilmesine rağmen yüzde 0,4 oy aldı.Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de AA sonuçları yanlış açıklayarak başladı. İlk anda Erdoğan'ı yaklaşık yüzde 60'la başlatan AA daha sonra sandıklar açıldıkça oy oranını düşürdü. Yüzde 35 ile başlatılan Kılıçdaroğlu ise oy oranını her sandık açılınca artırdı. Erdoğan yüzde 60'la başladı. Yüzde 49,5'e düştü. Kılıçdaroğlu ise yüzde 44'ü geçti.Henüz sandıkların yüzde 30'u açıklandığında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kürsüye çıktı.İmamoğlu şunları söyledi:"AA, bitkisel hayata girdi ve bitkisel hayattan çıkmak içni bizim itkşdara gelmemşizi bekliyor. Vatandaşlarımızın asla itibar etmemesini istiyoruz. İstanbul'a veri akışını kesen AA yöneticileri bizim için yok hükmündedir.AA'ya inancımız yoktur. 2015 Haziran seçimlerinde AA ne hikmetse Sayın Erdğan'ı yüzde 65 ile önde başlatıyor. O seçim yüzde 40 ile bitiyor. Kasım seçimlerinde yüzde 75 ile başlatıp yüzde 49 ile bitiriyor. 2018'de yüzde 67'lerle başlatıp 52 ile bitiriyor. 2019'da ise gücü yetmiyor yine yüksekten başlıyor ama 2 saat sonra ekranlarını kapatıyor.Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara sözde itiraz yapılarak sisteme yüklenmemektedir. Bu da manipülasyonu yükseltiyor. Biz buradayız. Birazdan Millet İttifakı liderleri de burada olacağız. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yüzünüz gülümsemeyle baki olsun. Sandık başındaki demokrasi kahramanları işlerine baksın, biz onlara güveniyoruz."İmamoğlu ve Yavaş ardından 3 defa daha basın toplantısı gerçekleştirdi. İmamoğlu son toplantıda şunları söyledi: "50.01'de neredeyse yarım saat durduktan sonra düştü. Onu da talimat alarak 49'a indirdi diye düşünmeden edemiyorum. Anadolu Ajansı'nın canını bitirdiniz ama onu bile ayağa kaldıracağız."Mansur Yavaş ise şu açıklamalarda bulundu:"Islak imzalar üzerinden konuşuyoruz. Biraz önce YSK yüzde 50'ler civarında giriş yaptığını söyledi. Çankaya ve Yenimahalle'de yoğun imzalar var. Ankarada 4 bin tane henüz ıslak imzalı belge elimize gelmedi. Size vereceğimiz beyanlar ıslak imzalı tutanaklar üzerinden olursa bir anlam ifade ediyor."BirGün Yazarı Timur Soykan ise AA'nın oyununu şöyle anlattı: "Anadolu Ajansı nasıl manipülasyon yapıyor Anadolu Ajansı AKP'nin kalelerindeki sandıkları yüksek oranda açıyor ve sonuçlarda manipülasyonu böyle yapıyor."Anadolu Ajansı ise suçlamalara yanıt veren bir açıklama yayımladı.Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Müşterilerimize sağladığımız veriler, her partinin ıslak imzası bulunan sandık sonuç tutanaklarına dayanıyor. Anadolu Ajansı, her türlü siyasi tartışmadan bağımsız bir şekilde görevine devam edecektir."***HDP Seçim Takip Koordinasyon Merkezi Sözcüsü Mehmet Rüştü Tiryaki yaptığı açıklamada, verilerin yüklenmesinde sorun yaşandığını söyledi. Tiryaki şöyle konuştu: "saat 2'den beri bekliyoruz yüzde 80'i yüklenmiş değil bu veriler yüklenmeden sağlıklı veri olması mümkün değil. Bu yüzden YSK'nin sisteme yüklemesini bekleyeceğiz. İlçe seçim kurulunun yüklemesini bekleyeceğiz. Bu veriler yüklendikten sonra kamuoyu ile paylaşacağız."SOL PARTİLERİN OY ORANLARISeçime Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği'nden giren sol partilerin de oy oranları ve sayıları resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu.Sosyalist Güç Birliği çatısı altında giren partilerden SOL Parti yüzde 0,14 oranında oy aldı. SOL Parti'nin oy sayısı ise 70 bini geçti. Yüzde 0,11 oranında oy alan Türkiye Komünist Partisi'nin oy sayısı ise 57 bin 479 oldu. Türkiye Komünist Hareketi ise yüzde 0,03 oranıyla 16 bin 185 oranında oy aldı.Emek ve Özgürlük İttifakı ile seçime giren Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise yüzde 1,55 oranında oy aldı. TİP'ten 4 milletvekili Meclis'e girdi. Bunun dışında ittifak içinde yer alıp Yeşiller ve Sol Partisi listelerinden giren bazı sosyalistler de Meclis'e girdi.Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 5 ilde ittifakı geride bıraktı. Kılıçdaroğlu Balıkesir, Hatay, Adana, Ardahan ve İstanbul'da ittifakın oylarını geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre 5 ilde ittifakın oy oranları ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları şöyle:Kılıçdaroğlu 48,66, Millet İttifakı 46,42Kılıçdaroğlu 48,09, Millet İttifakı 36,6Kılıçdaroğlu 50,9, Millet İttifakı 39,6Kılıçdaroğlu 56,18, Millet İttifakı 34,8Kılıçdaroğlu 48,3, Millet İttifakı birinci bölge 34,17, ikinci bölge 35,24, üçüncü bölge 39,56Cumhur İttifakının cumhurbaşkanı adayı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sayım sürerken balkon konuşması yaptı. Erdoğan şunları söyledi: "Aziz milletim; ekranları başında bizleri izleyen değerli arkadaşilarım... Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.Ülkemiz 14 Mayıs seçimleri ile bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor.Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur.Seçimin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci turda kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üzerinde yeri var.''Erdoğan 2018 seçimine oranla bu seçimde hiçbir ilde oyunu artırmadı. AKP'nin bazı illerde oy oranı artmasına rağmen İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve İzmir başta olmak üzere Erdoğan'ın oy oranları düştü.