Haber Tarihi: 30 Ocak 2024 15:10 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 15:10

Samsunspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman?

2023-2024 Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray, 2. sırada yer alan Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.

Samsunspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman?
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Samsunspor - Galatasaray maçı, 2 Şubat 2024 Cuma günü saat 20:00'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

Galatasaray, ligde çıktığı 21 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 48 puanla lider durumda bulunuyor. Samsunspor ise çıktığı 21 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 40 puanla 2. sırada yer alıyor.

Maç öncesi Galatasaray'da eksikler göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Arda Turan ve Sofiane Feghouli kadroda yer almayacak.

Samsunspor'da ise sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin ve Morsay kadroda yer almayacak.

Maç öncesi Galatasaray'ın galibiyete odaklanması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'u yenerek liderliğini sürdürmek ve şampiyonluk yarışında avantaj elde etmek istiyor.

Maç öncesi Samsunspor'un da galibiyete odaklanması bekleniyor. Mavi-beyazlılar, Galatasaray'ı yenerek zirveye ortak olmak istiyor.

Maç, iki takımın da galibiyet için mücadele edeceği zorlu bir maç olması bekleniyor.
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