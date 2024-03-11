Sakız Orucu Bozar Mı? Aromasız Sakız Orucu Bozar Mı?

Sakız, genellikle ağız kokusunu gidermek, ağız sağlığını korumak veya ağızda bir tür rahatlama hissi yaratmak için kullanılan bir üründür. Ancak, sakızın oruç tutan kişiler üzerindeki etkileri konusunda bazı tartışmalar bulunmaktadır.



Sakız Orucu Bozar mı?



Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de sakız çiğnemenin orucu bozup bozmadığıdır. Bu konuda farklı rivayetler ve görüşler olsa da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşü şu şekildedir:

Sakız çiğnemek orucu bozmaz.

Ancak, bazı durumlarda sakız çiğnemek orucu bozabilir. Bu durumlar şunlardır:

Sakızın tadının yutulması: Sakızın tadı yutulursa orucu bozar.



Sakızın mideye kaçması: Sakızın mideye kaçması halinde orucu bozar.



Sakızın besleyici özellikte olması: Sakızın besleyici özellikte ve ilaç niyetine kullanılıyorsa orucu bozar.



