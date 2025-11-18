Haber Tarihi: 18 Kasım 2025 17:16 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 17:16

Sahibinden Neden Girilmiyor? Site Çöktü mü, Teknik Arıza mı Var?

Türkiye'nin önde gelen ilan ve e-ticaret platformu Sahibinden.com'a, 18 Kasım Salı günü öğle saatlerinden itibaren erişimde sorunlar yaşanmaya başladı. Kullanıcılar alım-satım işlemlerini yapamazken, "Sahibinden neden açılmıyor?" sorusu gündeme geldi. İşte yaşanan küresel internet krizi ve Sahibinden'e erişim sorunlarının perde arkası...

Sahibinden Neden Girilmiyor? Site Çöktü mü, Teknik Arıza mı Var?
Bugün saat 14.30 civarında başlayan ve X (Twitter), ChatGPT, YouTube gibi platformları etkisi altına alan büyük teknik aksaklık, milyonlarca kullanıcının günlük internet rutinini sekteye uğrattı. Bu küresel arıza, milyonlarca kullanıcının her gün ziyaret ettiği Sahibinden.com platformuna erişimde de zorluklara yol açtı.

🛑 Cloudflare Krizi Sahibinden'i de Vurdu
Sahibinden gibi yüksek trafikli ve sürekli veri akışı gerektiren büyük platformlar, kullanıcı deneyimini kesintisiz sağlamak ve siber tehditlere karşı korunmak için güçlü bulut ve içerik dağıtım ağı (CDN) hizmetlerini kullanır.

Bugün yaşanan erişim probleminin ana kaynağı, internet altyapısının devlerinden olan Cloudflare'da meydana gelen küresel teknik çökmedir.

Teknik Bağlantı: Sahibinden.com'un da bu tür büyük altyapı hizmetlerini kullanması kuvvetle muhtemeldir. Cloudflare'ın hizmet dışı kalması veya ağında yavaşlama yaratması, doğrudan bu altyapıyı kullanan sitelerin de erişilemez hale gelmesine neden olmuştur.

Görülen Hata: Siteye girmeye çalışan kullanıcılar, genellikle sunucudan kaynaklanan hatayı belirten "INTERNAL SERVER ERROR" gibi teknik hata mesajlarıyla karşılaşmıştır.

Sahibinden Kapandı mı İddiaları Doğru mu?
Yaşanan erişim kesintisi, platformun kapatıldığı yönünde endişelere neden olsa da, bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Sorun, Sahibinden.com'a yönelik yerel bir kapatılma kararından değil, X, ChatGPT ve YouTube gibi küresel platformları da etkileyen, teknik kökenli ve küresel çapta bir altyapı arızasından kaynaklanmaktadır.

Cloudflare yetkilileri, arızanın giderilmesi için yoğun bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Teknik aksaklıklar çözüldükçe, Sahibinden.com dahil olmak üzere tüm platformlara erişimin kademeli olarak normale dönmesi beklenmektedir.
