Rusya darbe girişimi son dakika: Wagner grubu, Prigozhin kimdir? Rusya'da ne oluyor?

Rusya darbe girişimi! Rusya, Wagner'i vurdu. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin de Rus ordusuna savaş açtı. Bu gelişmelerin ardından Rusya'da ne oluyor? Rusya'da darbe girişimi mi var? Merak ediliyor. İşte Rusya'da yaşananlar haberimizde...Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna'daki savaşın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile "" için gerekli olduğunu söyleyerek, "Savaş sadece 'bir avuç yaratığın' zafer kazanması ve terfi etmesi için lazımdı." dedi. Prigojin'in bu açıklaması sonrası Rusya, Wagner'i vurdu. Yevgeniy Prigojin de Rus ordusuna savaş açtı. Rusya ise olayın provokasyon olduğunu iddia etti.Rusya'dan dün gece tüm dünyayı şoke eden haberler geldi. Bir darbe girişimini çağrıştırabilecek olaylar, paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in açıkça Rus yönetimine karşı bayrak açmasıyla başladı. Prigojin, Rus ordusunun Wagner askeri kampına yönelik hava saldırısı düzenlediğini iddia ederek halkı sokağa çağırdı.Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini öne sürerek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi. Wagner lideri,diye konuştu.Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.Prigojin bunun bir darbe olmadığını ifade ederken,diye konuştu. "Ülkenin tüm gerçek vatansaverleri, sokağa çıkın, biz silah bulacağız" diyen Prigojin,ifadelerini kullandı.Açıklamalar sonrası ülkede ortalık karışırken, birçok kentte sokaklardan silah sesleri gelmeye başladı. Rostov gibi kentlerde tanklar sokağa inerken, Rus borsası çöktü. Ordu, Wagner'in St Petersburg kentindeki ofisine baskın düzenlerken, özel kuvvetler başkent Moskova'dan Belgorod'a gönderildi.Rusya Savunma Bakanlığı ise Prigojin'in ordunun Wagner kampına füze saldırısı düzenlediği iddiasını yalanladı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Prigojin'in suçlamalarının doğru olmadığı ifade edilerek yapılan tüm açıklamaların ve videoların provokasyon olduğu kaydedildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir durumdan haberdar olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi. Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Prigojin'in ifadeleriyle ilgili olarak 'silahlı ayaklanma çağrısı yapma' suçlaması üstünden ceza davası açtığı duyuruldu.Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin'in, Rus ordusu yöneticilerine karşı başlattığı isyanın ardından Rus resmi kurumlardan art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in açıklamalarını 'Provokasyon' olarak yorumlarken Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Prigojin'e karşı önlem alınması talimatı verildiğini duyurdu. FSB Halkla İlişkiler Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Prigojin'in açıklamaları ve eylemleri Rusya topraklarında bir iç savaş başlatma çağrısıdır ve faşizm destekçisi Ukrayna güçlerine karşı savaşan Rusya askerlerinin sırttan bıçaklanmasıdır. Durumun ciddiyeti ve Rusya Federasyonu'nda çatışmanın tırmanması tehlikesi sebebiyle FSB, Prigojin hakkında silahlı isyana çağrı maddesi üstünden ceza davası açmıştır. Wagner savaşçılarına telafisi olmayan hatalara düşmeme Rusya halkına karşı güç içeren tüm eylemlere son verme ve Prigojin'in suça teşkil eden haince emirlerini yerine getirmeyip onun gözaltına alınmasına ilişkin tedbirleri alma çağrısını yapıyoruz" denildi.Prigojin, Rusya'da başlattığı ayaklanmanın ardından yeni bir mesaj paylaştı. Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine girdiklerini ve ilerlemeye devam ettiklerini öne süren Prigojin, "Şimdi Rostov'a giriyoruz. Şu anda tüm eyalet sınırlarını aştık. Bizi sınır muhafızları karşıladı, askerler kenara çekildi. Biz çocuklarla savaşmıyoruz. Birisi yolumuza çıkarsa, yolumuza çıkan her şeyi yok edeceğiz. Devam ediyoruz ve sonuna kadar gidiyoruz" dedi.