Haber Tarihi: 10 Nisan 2023 16:16 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 16:16

Rümeysa Kadak aday mı? AKP milletvekili adayı Rümeysa Kadak kimdir, nereli?

Türkiye 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimler için gün sayıyor. Siyasi partilerde aday listesi hazırlıkları da sürüyor. AKP milletvekili aday listesi üzerinde son çalışmalar sürerken isimler belli olmaya başladı. Türkiye'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak da İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı oldu. Peki Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Rümeysa Kadak aday mı? AKP milletvekili adayı Rümeysa Kadak kimdir, nereli?
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Türkiye'nin gözü kulağı 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlerde... Siyasi partilerde de milletvekili adaylığı telaşı sürüyor. AKP milletvekili aday listesi üzerinde son çalışmalar sürerken isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Açıklanan son listelerde hiç sonu önergesi vermemesiyle gündem olan Türkiye'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak da İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı oldu. Listeleri gören vatandaşlar "Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularını araştırmaya başladı. 

RÜMEYSA KADAK KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rümeysa Kadak, İhlas Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirmiştir. Aynı zamanda Londra'da bulunan SOAS Londra Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.  Üniversite stajını Daily Sabah ve TRT World'de yapmıştır.

Kadak, KADEM, Organize Deliler, Okçular Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarda bulunmuştur. 

2018 yılında AK Parti İstanbul 3. bölgeden Milletvekili seçilen Kadak, Türkiye'nin en genç milletvekili oldu. Kadak, 14 Mayıs seçimleri için de İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı oldu. 
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