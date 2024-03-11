Revani tatlısı tarifi: Evde kolay revani yapımı

Revani tatlısı, Türk mutfağının sevilen ve yaygın olarak tüketilen tatlılarından biridir. Hafif dokusu ve şerbetiyle lezzetli bir tat sunan bu tatlı, özel günlerde ve davet sofralarında sıkça tercih edilir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz geleneksel Revani tatlısı tarifi:

4 adet yumurta



1 su bardağı toz şeker



1 su bardağı irmik



1 su bardağı yoğurt



1 su bardağı sıvı yağ



1 su bardağı un



1 paket kabartma tozu



1 paket vanilya



Şerbeti için:

3 su bardağı su



3 su bardağı toz şeker



Yarım limonun suyu



İlk olarak şerbet için su ve toz şekeri bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve kısık ateşte 15 dakika daha kaynatın. Ardından şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Yumurtaları derin bir karıştırma kabına kırın ve üzerine toz şekeri ekleyerek mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.

Köpüren yumurtalara sırasıyla irmik, yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Ayrı bir kapta unu ve kabartma tozunu eleyerek yumurtalı karışıma ekleyin. Ardından vanilyayı da ilave edip karıştırın.

Hazırladığınız karışımı yağlanmış bir fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak revani tatlısının üzerine soğuyan şerbeti dökün ve şerbetin tatlıya iyice çekmesi için bir süre bekletin.

Revani tatlısını dilimleyerek servis yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak üzerini hindistancevizi veya çekilmiş antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.



Revani tatlısı tarifi: Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından biri olan revani, hafif ve lezzetli bir seçenektir. İrmik, yoğurt ve şeker ile yapılan bu tatlı, yapımı da oldukça kolaydır. İşte evde kolay revani yapımı

Püf Noktaları:



Revaniyi fırına vermeden önce hamurun kıvamının çok koyu veya çok sıvı olmamasına dikkat edin.



Revaninin üzerinin eşit şekilde pişmesi için fırın kabını ara ara çevirin.



Revaniyi fırından çıkardıktan sonra hemen şerbeti dökmeyin. Şerbetin soğumasını bekleyin.



Revaniyi dilimlemeden önce şerbetin tamamen emilmesini bekleyin.



Sunum Önerisi:







Revani tatlısını fıstık, ceviz veya badem ile süsleyebilirsiniz. Ayrıca, üzerine dondurma veya kaymak da ekleyebilirsiniz



Revani tatlısı, misafirlerinize ikram edebileceğiniz hem hafif hem de lezzetli bir tatlı seçeneğidir. Ev yapımı Revani tatlısının muhteşem lezzetini sevdiklerinizle paylaşabilir ve özel anlarınıza tat katabilirsiniz. Afiyet olsun!