Haber Tarihi: 24 Aralık 2024 15:50 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 15:50

Recep Ayı ne zaman başlıyor? 2025 Recep ayı tarihi

2025 Üç aylar ne zaman başlayacak? sorusu Diyanet dini günler takvimi ile yanıt buldu. Receb ayıyla başlayacak olan üç aylar Ramazan ayı ile sona erecek. Diyanet takvimine göre üç ayların başlangıcını temsil eden yılın ilk kandili Regaib Kandili ise 2 Ocak 2025 tarihinde idrak edilecek. Peki, Üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı hangi güne denk geliyor, Ramazan ayı ne zaman? İşte, o konular hakkında bilgiler.

Recep Ayı ne zaman başlıyor? 2025 Recep ayı tarihi
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Üç ayların ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte ilk olarak Recep, sonra Şaban ve en son Ramazan ayı idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında ise üç aylar takvimi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman? 2025 Recep ayı hangi gün başlayacak?
 
2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.

Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.

Üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığını ifade eden Bozkurt, "Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız." dedi.

Özellikle recep, şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini dile getirdi.

Recep ve şaban aylarından sonra ramazan ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, "Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda." ifadelerini kullandı.

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

2025 KANDİL GÜNLERİ

2025 yılı Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekilde düzenlenmiştir;

Üç Aylar Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
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