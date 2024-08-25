Haber Tarihi: 25 Ağustos 2024 17:18 - Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 17:19

Real Madrid maçı canlı link, Real Madrid Valladolid maçı canlı yayın

Real Madrid Valladolid maçı canlı izle | Real Madrid Valladolid maçını Taraftarium24, Justin tv, Selçuk Sports, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Real Madrid Valladolid maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid Valladolid maçı şifresiz izleme detayları

Real Madrid maçı canlı link, Real Madrid Valladolid maçı canlı yayın
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Real Madrid Valladolid maçı linki! İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Real Madrid ile Rayo Valladolid Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
REAL MADRID REAL VALLADOLİD MAÇI CANLI, TIKLA




Real Madrid, La Liga'nın ikinci haftasında Valladolid ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e 11'de görev verdi. 19 yaşındaki futbolcu, Valladolid karşılaşmasında orta üçlüde görev yapacak.

Real Madrid ile Valladolid arasındaki mücadele saat 18.00'de başlayacak.

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Real Madrid'in ilk 11'i


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