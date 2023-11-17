Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 09:42 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 09:42

Quaresma futbolu bıraktı mı? Quaresma hangi takımda?

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, ülkesi basınından O Jogo'ya açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, futbolu 2024'te bırakacağını söyledi. Peki, Quaresma futbolu bıraktı mı? Quaresma hangi takımda?

Quaresma futbolu bıraktı mı? Quaresma hangi takımda?
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Quaresma, geleceği hakkında şu ifadeleri kullandı, "En az bir yıl daha devam edebilirim. Hayallerimi gerçekleştirmeye devam ediyorum. Kendimi bir yıl daha devam edebilecek durumda hissediyorum ve sonra futbola veda edeceğim" dedi.
Quaresma, 40 yaşında yeni bir sözleşme yapan Pepe için şunları söyledi, "Pepe adına mutluyum. Bunu birkaç kez söyledim, bu yaşta hâlâ dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Onu tanıyan herkes onun çok azimli biri olduğunu bilir. 40 yaşında olması ve en iyi oyuncularla birlikte futbol oynaması inanılmaz. Onun adına mutluyum. Ben de hâlâ neler yapabileceğimi biliyorum ve umarım bir yıl daha oynarım" ifadelerini kullandı.

Sporting ve Porto için ise şunları söyledi, "Sporting'e her zaman saygı duydum, orası benim büyüdüğüm yer ve bana futbol dünyasının kapılarını açtı. Bana her zaman bir evlat gibi davrandılar ve zaten yemek yediğim bir kaba tükürmem. Porto ise kalbimin kulübü ve sevmeyi öğrendiğim yer orası. Herkes benim bir Porto taraftarı olduğumu biliyor" dedi.

Quaresma, 1996 ve 2003 yılları arasında Sporting Lizbon kulübünde forma giymişti. 2003'te Bracelona'ya transfer olan Quaresma, bir yıl aradan sonra Porto'ya transfer olmuştu.

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