PSV Lens maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. PSV Lens ile karşı karşıya geliyor. Peter Bosz yönetimindeki PSV, kendi sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek. Peki, PSV Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? PSV Lens maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.İki ekibin karşı karşıya geldiği mücadele Exxen'den naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter