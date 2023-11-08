PSV Lens maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. PSV Lens ile karşı karşıya geliyor. Peter Bosz yönetimindeki PSV, kendi sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek. Peki, PSV Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? PSV Lens maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
PSV – LENS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ PSV – LENS MAÇI CANLI İZLE PSV - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?
Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. PSV - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?
İki ekibin karşı karşıya geldiği mücadele Exxen'den naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti. UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle: 7 Kasım Salı
20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp 8 Kasım Çarşamba
20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter
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