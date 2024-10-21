Haber Tarihi: 21 Ekim 2024 17:19 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 17:19

PSG-PSV Eindhoven maçı hangi kanalda, saat kaçta? | PSG-PSV Eindhoven Maçı Canlı İzle Şifresiz

PSG-PSV Eindhoven maçı canlı izle | PSG - PSV Eindhoven maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Peki, PSG-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

PSG-PSV Eindhoven maçı hangi kanalda, saat kaçta? | PSG-PSV Eindhoven Maçı Canlı İzle Şifresiz
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında PSG kendi evinde PSV Eindhoven'u ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

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PSG - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - PSV maçı 22 Ekim Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka, Tabii Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.  

PSG - PSV maçı muhtemel 11'leri

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Dembele, Asensio, Barcola

PSV Eindhoven: Benitez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Junior; Til, Saibari, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang



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