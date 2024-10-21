PSG-PSV Eindhoven maçı hangi kanalda, saat kaçta? | PSG-PSV Eindhoven Maçı Canlı İzle Şifresiz

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında PSG kendi evinde PSV Eindhoven'u ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

PSG - PSV maçı 22 Ekim Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka, Tabii Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.



Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Dembele, Asensio, Barcola

PSV Eindhoven: Benitez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Junior; Til, Saibari, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang