Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 13:43 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 13:43

PSG Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | PSG Newcastle United Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

Paris Saint-Germain - Newcastle United maçı canlı izle şifresiz izle | Paris Saint-Germain - Newcastle United maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Newcastle United, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Paris Saint-Germain - Newcastle United maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Paris Saint-Germain - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Paris Saint-Germain Newcastle United maçı canlı izleme detayları

PSG Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | PSG Newcastle United Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Paris Saint-Germain Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, deplasmanda Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Peki, Paris Saint-Germain - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Paris Saint-Germain - Newcastle United maçı canlı izleme detayları
PARİS SAİNT-GERMAİN – NEWCASTLE UNİTED MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

PARIS SAINT-GERMAIN - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes'de oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

PARIS SAINT-GERMAIN - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Paris Saint-Germain, deplasmanda karşılaştığı Milan karşısında 2-1'lik mağlubiyet almıştı.

Newcastle United ise deplasmanda Borussia Dortmund'a 2-0'lık skorla mağlup olmuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:


Bugün:

20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)

23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)

Yarın:

20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)

 

 
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