PSG Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | PSG Newcastle United Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Paris Saint-Germain Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, deplasmanda Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Peki, Paris Saint-Germain - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Paris Saint-Germain - Newcastle United maçı canlı izleme detaylarıParc des Princes'de oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.Paris Saint-Germain, deplasmanda karşılaştığı Milan karşısında 2-1'lik mağlubiyet almıştı.Newcastle United ise deplasmanda Borussia Dortmund'a 2-0'lık skorla mağlup olmuştu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)