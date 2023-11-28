PSG Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | PSG Newcastle United Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Paris Saint-Germain Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, deplasmanda Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Peki, Paris Saint-Germain - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Paris Saint-Germain - Newcastle United maçı canlı izleme detayları
PARİS SAİNT-GERMAİN – NEWCASTLE UNİTED MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ PARIS SAINT-GERMAIN - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes'de oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. PARIS SAINT-GERMAIN - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Paris Saint-Germain, deplasmanda karşılaştığı Milan karşısında 2-1'lik mağlubiyet almıştı.
Newcastle United ise deplasmanda Borussia Dortmund'a 2-0'lık skorla mağlup olmuştu. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:
Bugün
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20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)
23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)
23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)
23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya) Yarın
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20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)
20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)
23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)