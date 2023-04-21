PSG, ilk yarıda istediğini aldı

Ligue 1'in 32. haftasında PSG, deplasmanda Angers'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
PSG, ilk yarıda istediğini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2023 23:50
Fransa Ligue 1'in 32. haftasında PSG, deplasmanda Angers'i konuk etti. Raymond-Kopa Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSG 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maça etkili başlayan PSG, 9. dakikada Mbappe'nin golüyle öne geçti. 26. dakikaya gelindiğinde Messi'nin müthiş ara pasında topla buluşan Mbappe, kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda PSG, skoru koruyarak maçın sonunu getirmeyi beklerken 87'de Thioub sahneye çıkarak farkı bire indirdi. Maçın son dakikaları tempolu geçerken başka gol olmadı ve kazanan PSG oldu.

Bu sonuçla PSG, puanını 75'e çıkarırken maç fazlasıyla ikinci Marsilya'yla arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Son sıradaki Angers ise 14 pudana kaldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery