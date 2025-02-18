Haber Tarihi: 18 Şubat 2025 09:30 - Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 09:30

Pi Coin Binance'te Listelenecek mi? Binance Açıkladı

Pi Network son zamanlarda gündemde kalmaya devam ediyor. Binance'te Pi Coin'in listelenip listelenmeyeceği ise yatırımcıların gündemine yerleşti. Uzun süredir borsada listelenmesi beklenen Pi Coin'in lansman tarihi 20 Şubat olarak duyuruldu.

Pi Coin Binance'te Listelenecek mi? Binance Açıkladı
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Kripto para birimi olan Pi Coin'in borsada listeleneceği tarih merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde lansman tarihi duyurulurken Binance'te listelenme durumu da dikkat çekti.

Pİ COİN BİNANCE'TE LİSTELENECEK Mİ?

Son dönemin en çok konuşulan kripto projelerinden biri olan Pi Coin, Binance'te listelenme ihtimaliyle gündemde. Yatırımcılar, Pi Coin'in ne zaman borsaya gireceğini merak ederken, Binance tarafından başlatılan anket büyük ilgi gördü. 27 Şubat'a kadar sürecek olan bu anketin sonucu, Pi Coin'in Binance'te listelenip listelenmeyeceğini belirleyecek.

BİNANCE ANKETİ Pİ COİN'İN KADERİNİ BELİRLEYECEK Mİ?

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Pi Coin'in listelenmesiyle ilgili bir anket düzenledi. Binance hesabı doğrulanmış ve içinde en az 5 USD değerinde varlığı bulunan yatırımcılar, bu ankete katılabiliyor. Eğer anketten olumlu sonuç çıkarsa, Pi Coin'in Binance borsasında işlem görmesi mümkün olacak. Bu durum, Pi Coin'in erişilebilirliğini artırarak fiyatında ciddi hareketlenmelere yol açabilir.

Pİ COİN BİNANCE'TE NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Pi Coin yatırımcılarının uzun zamandır beklediği lansman tarihi 20 Şubat olarak açıklandı. Lansmanın ardından, borsalarda listelenmesi bekleniyor. Bu gelişme, Pi Coin'in fiyatında şimdiden önemli bir artışa neden oldu. Lansman sonrasında borsa listelenmesinin gerçekleşmesi halinde, Pi Coin daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşabilir.

Pİ COİN SON DURUM VE FİYAT HAREKETLERİ

Pi Coin'in lansman tarihinin kesinleşmesiyle birlikte fiyatında %90'a varan bir artış yaşandı ve değer 92 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ancak, uzmanlar esas fiyat hareketliliğinin ana ağ lansmanı ve büyük borsalarda listelenme sonrası şekilleneceğini belirtiyor. Tüm gözler 20 Şubat'a ve Binance'in kararına çevrildi.
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