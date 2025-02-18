Pi Coin Binance'te Listelenecek mi? Binance Açıkladı

Son dönemin en çok konuşulan kripto projelerinden biri olan Pi Coin, Binance'te listelenme ihtimaliyle gündemde. Yatırımcılar, Pi Coin'in ne zaman borsaya gireceğini merak ederken, Binance tarafından başlatılan anket büyük ilgi gördü. 27 Şubat'a kadar sürecek olan bu anketin sonucu, Pi Coin'in Binance'te listelenip listelenmeyeceğini belirleyecek.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Pi Coin'in listelenmesiyle ilgili bir anket düzenledi. Binance hesabı doğrulanmış ve içinde en az 5 USD değerinde varlığı bulunan yatırımcılar, bu ankete katılabiliyor. Eğer anketten olumlu sonuç çıkarsa, Pi Coin'in Binance borsasında işlem görmesi mümkün olacak. Bu durum, Pi Coin'in erişilebilirliğini artırarak fiyatında ciddi hareketlenmelere yol açabilir.

Pi Coin yatırımcılarının uzun zamandır beklediği lansman tarihi 20 Şubat olarak açıklandı. Lansmanın ardından, borsalarda listelenmesi bekleniyor. Bu gelişme, Pi Coin'in fiyatında şimdiden önemli bir artışa neden oldu. Lansman sonrasında borsa listelenmesinin gerçekleşmesi halinde, Pi Coin daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşabilir.

Pi Coin'in lansman tarihinin kesinleşmesiyle birlikte fiyatında %90'a varan bir artış yaşandı ve değer 92 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ancak, uzmanlar esas fiyat hareketliliğinin ana ağ lansmanı ve büyük borsalarda listelenme sonrası şekilleneceğini belirtiyor. Tüm gözler 20 Şubat'a ve Binance'in kararına çevrildi.