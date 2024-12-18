Haber Tarihi: 18 Aralık 2024 12:07 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 12:07

Paulo Dybala Galatasaray'a gelecek mi? Paulo Dybala kimdir?

Galatasaray, Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'yı transfer etmek için görüşmelere başladı. Peki, Paulo Dybala kimdir? Paulo Dybala Galatasaray'a gelecek mi? Paulo Dybala sakatlık geçmişi ve istatistikleri....

Paulo Dybala Galatasaray'a gelecek mi? Paulo Dybala kimdir?
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Galatasaray, dünya futbolunun tanınmış yıldızlarından Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Roma forması giyen 31 yaşındaki Arjantinli oyuncu, sarı-kırmızılıların transfer hedefleri arasında yer alıyor.

Paulo Dybala kimdir?

Paulo Dybala, tam adıyla Paulo Bruno Exequiel Dybala, 15 Kasım 1993 tarihinde Arjantin'in Córdoba eyaletine bağlı Laguna Larga kentinde doğmuş Arjantinli profesyonel futbolcudur. Forvet ve ofansif orta saha pozisyonlarında oynayan Dybala, özellikle oyun zekâsı, top sürme yeteneği, şutları ve paslarıyla tanınır.

Kariyer Özeti:
Instituto de Córdoba (2011-2012):
Futbola Arjantin'deki Instituto takımında başladı ve burada sergilediği performansla dikkat çekti.

Palermo (2012-2015):
2012 yılında İtalya'nın Palermo takımına transfer oldu. Serie A'da yeteneklerini göstererek birçok büyük Avrupa kulübünün radarına girdi.

Juventus (2015-2022):
2015 yılında Juventus'a transfer oldu. Juventus'ta forma giydiği süre boyunca kulübün birçok Serie A şampiyonluğunda önemli rol oynadı ve takımın en kilit oyuncularından biri oldu. Juventus'ta 5 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.

AS Roma (2022-günümüz):
2022 yılında AS Roma'ya transfer oldu. Burada da performansını sürdürerek taraftarların sevgisini kazandı.

Milli Takım Kariyeri:
Dybala, Arjantin Milli Takımı formasıyla önemli turnuvalarda yer aldı. Özellikle:

2018 FIFA Dünya Kupası
2019 Copa América
2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alarak takımıyla birlikte şampiyonluk yaşadı.

Lakabı:
"La Joya" (İspanyolca "Mücevher") lakabıyla anılan Dybala, saha içindeki estetik oyun tarzı ve etkili performansıyla bu unvanı kazanmıştır.

Öne Çıkan Özellikleri:

Üstün sol ayak tekniği
Serbest vuruşlardaki başarısı
Hızlı düşünme ve pas yeteneği
Etkili gol vuruşları


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