Paulo Dybala Galatasaray'a gelecek mi? Paulo Dybala kimdir?

Galatasaray, dünya futbolunun tanınmış yıldızlarından Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Paulo Dybala, tam adıyla Paulo Bruno Exequiel Dybala, 15 Kasım 1993 tarihinde Arjantin'in Córdoba eyaletine bağlı Laguna Larga kentinde doğmuş Arjantinli profesyonel futbolcudur. Forvet ve ofansif orta saha pozisyonlarında oynayan Dybala, özellikle oyun zekâsı, top sürme yeteneği, şutları ve paslarıyla tanınır.

Futbola Arjantin'deki Instituto takımında başladı ve burada sergilediği performansla dikkat çekti.

2012 yılında İtalya'nın Palermo takımına transfer oldu. Serie A'da yeteneklerini göstererek birçok büyük Avrupa kulübünün radarına girdi.

2015 yılında Juventus'a transfer oldu. Juventus'ta forma giydiği süre boyunca kulübün birçok Serie A şampiyonluğunda önemli rol oynadı ve takımın en kilit oyuncularından biri oldu. Juventus'ta 5 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.

2022 yılında AS Roma'ya transfer oldu. Burada da performansını sürdürerek taraftarların sevgisini kazandı.

Dybala, Arjantin Milli Takımı formasıyla önemli turnuvalarda yer aldı. Özellikle:

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alarak takımıyla birlikte şampiyonluk yaşadı.



Lakabı:

"La Joya" (İspanyolca "Mücevher") lakabıyla anılan Dybala, saha içindeki estetik oyun tarzı ve etkili performansıyla bu unvanı kazanmıştır.

Üstün sol ayak tekniği

Serbest vuruşlardaki başarısı

Hızlı düşünme ve pas yeteneği

Etkili gol vuruşları