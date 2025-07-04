Haber Tarihi: 04 Temmuz 2025 13:28 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 13:28

Palmeiras - Chelsea Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Palmeiras - Chelsea Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?

Palmeiras - Chelsea maçı heyecanla bekleniyor! Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Palmeiras - Chelsea maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasa dışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Palmeiras - Chelsea maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Palmeiras - Chelsea Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Palmeiras - Chelsea Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya ekibi Palmeiras ile Premier Lig devi Chelsea karşı karşıya geliyor. Kritik maçın heyecanı Canlı Sohbet ve Şampiyon Oranlar ile Tuttur'da yaşanacak.

Palmeiras - Chelsea Maçı Şifresiz Canlı İzle

Palmeiras - Chelsea maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Palmeiras - Chelsea Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklaynız

Palmeiras - Chelsea Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz Mi?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya ekibi Palmeiras ile Premier Lig devi Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Palmeiras - Chelsea Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Palmeiras Chelsea maçı 20 Haziran Cuma günü TSİ 04.00'da ABD'nin Philadelphia şehrinde bulunan Lincoln Financial Field'da oynanacak.

Takımların Son Durumu

Palmeiras ve Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak. Palmeiras, Son 16 Turu'nda Botafogo'yu yenerken, İngiliz devi Chelsea ise önceki turda Benfica'yı mağlup etmişti.

Palmeiras - Chelsea Muhtemel 11'ler

İşte Palmeiras ve Chelsea'nin muhtemel ilk 11'leri:

Palmeiras: Weverton; Mayke, Giay, Bruno Fuchs, Vanderlan; Rios, Martinez, Mauricio; Allan, Vitor Roque, Estevao

Chelsea: Sanchez; James, Colwill, Badiashile, Cucurella; Enzo, Lavia, Caicedo; Neto, Delap, Palmer
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