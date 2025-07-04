Palmeiras - Chelsea Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Palmeiras - Chelsea Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?





Palmeiras - Chelsea Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklaynız Palmeiras - Chelsea maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya ekibi Palmeiras ile Premier Lig devi Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Palmeiras Chelsea maçı 20 Haziran Cuma günü TSİ 04.00'da ABD'nin Philadelphia şehrinde bulunan Lincoln Financial Field'da oynanacak.

Palmeiras ve Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak. Palmeiras, Son 16 Turu'nda Botafogo'yu yenerken, İngiliz devi Chelsea ise önceki turda Benfica'yı mağlup etmişti.

İşte Palmeiras ve Chelsea'nin muhtemel ilk 11'leri:

Palmeiras: Weverton; Mayke, Giay, Bruno Fuchs, Vanderlan; Rios, Martinez, Mauricio; Allan, Vitor Roque, Estevao

Chelsea: Sanchez; James, Colwill, Badiashile, Cucurella; Enzo, Lavia, Caicedo; Neto, Delap, Palmer

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya ekibi Palmeiras ile Premier Lig devi Chelsea karşı karşıya geliyor. Kritik maçın heyecanı Canlı Sohbet ve Şampiyon Oranlar ile Tuttur'da yaşanacak.