Haber Tarihi: 30 Ekim 2024 18:48 - Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 18:48

Oğuzhan Çakır kimdir? Hakem Oğuzhan Çakır kimdir?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak merakla beklenen Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Oğuzhan Çakır oldu. Peki, Hakem Oğuzhan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır ile akraba mı?

Oğuzhan Çakır kimdir? Hakem Oğuzhan Çakır kimdir?
Abone Ol
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı.

Dev karşılaşmayı Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği duyuruldu.

OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR?

Genç hakem Oğuzhan Çakır, 1999 yılında Balıkesir'de doğdu ve şu anda Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde yüzme antrenörü olarak çalışıyor. Hakemlik kariyerine 2017 yılında adım atan Oğuzhan Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olarak görevini sürdürüyor.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu Spor Toto 1. Lig Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu
Beşiktaş'tan Sezgin Gülnar açıklaması! Beşiktaş Beşiktaş'tan Sezgin Gülnar açıklaması!
Oğuzhan Çakır kimdir? Hakem Oğuzhan Çakır kimdir? Gündem Oğuzhan Çakır kimdir? Hakem Oğuzhan Çakır kimdir?
TFF'den Arda Kardeşler kararı! Beşiktaş TFF'den Arda Kardeşler kararı!
Fenerbahçe Medicana deplasmanda kayıp Voleybol Fenerbahçe Medicana deplasmanda kayıp
Evra'dan Arsenal'e Osimhen tepkisi! Galatasaray Evra'dan Arsenal'e Osimhen tepkisi!
Osayi-Samuel: 'Türkiye'de başka bir takıma gitmem' Fenerbahçe Osayi-Samuel: "Türkiye'de başka bir takıma gitmem"
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Trabzonspor Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Mourinho'nun stajyeri: Ruben Amorim Fenerbahçe Mourinho'nun stajyeri: Ruben Amorim
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Osayi Samuel'e Fransa'dan flaş talip!
2
Mikel Arteta'dan olay Mourinho cevabı!
3
Türkiye'de değişmeyen gündem hakemler!
4
Volkan Demirel'den 3 yıllık imza
5
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci çıkmazı çözülüyor
6
Beşiktaş'a River Plate'ten iki futbolcu!
7
TFF: "Kulüp başkanları aldığımız kararlara uymuyor"

SON HABERLER