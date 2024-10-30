Oğuzhan Çakır kimdir? Hakem Oğuzhan Çakır kimdir?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı.



Dev karşılaşmayı Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği duyuruldu.



OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR?



Genç hakem Oğuzhan Çakır, 1999 yılında Balıkesir'de doğdu ve şu anda Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde yüzme antrenörü olarak çalışıyor. Hakemlik kariyerine 2017 yılında adım atan Oğuzhan Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olarak görevini sürdürüyor.







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