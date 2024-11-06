Öğrenim kredisi faizli mi? 2024 KYK burs kredisi iptal edilebilir mi?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.



Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.



KYK burs ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2024 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.





KYK kredisi iptal başvurusu için e-Devlet'te Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) sayfasına giriş yapmak gerekiyor. Öğrencinin KYK kredisine ihtiyacının olmadığı beyan edildikten sonra iptal işlemi gerçekleşiyor ve kredi faizli bir şekilde geri ödeniyor. İşte, KYK öğrenim kredisi başvuru sayfası...Öğrenim kredisinin geri ödemesi ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK'in) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışları baz alınarak hesaplanır.KYK öğrenim kredisi borcunun tamamı, normal öğrenim süresinin bitiş tarihinden itibaren 1. yıl içinde ödenirse anaparadan değil sadece Türkiye İstatistik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışından doğan borçların (yani enflasyon farkının) % 30, 2. yıl içinde ödenirse % 20 erken ödeme indirimi uygulanır. Hesapkurdunun haberine göre, KYK kredisinin erken ödemesinde sadece hesaplanan enflasyon üzerinden bir indirim uygulanır. Ayrıca erken ödeme yapılmadan önce KYK'nın 444 19 61 numaraları çağrı merkezi aranarak kapama tutarı öğrenilmelidir.KYK ödemeleri işsizlik, askerlik, yüksek lisans veya doktora sebepleriyle ertelenebilir. Askerlikten dolayı ertelemelerde vatani görev bitime kadar erteleme yapılır ve erteleme süresi boyunca Yİ-ÜFE oranları uygulanmaz. Askerli dışındaki ertelemelerde ise Yİ-ÜFE oranları uygulanır. Ertelemeler birer yıllık olarak yapılır ve erteleme talebi e-devlet üzerinden iletilir.Öğrenim kredisi borcu mezun olunan tarihten iki yıl sonra ödemeye başlanır. Eğer borç ödeme planı oluşturulduğu şekilde zamanında ödenmez ise aylık %1,40 oranında gecikme zammı günlük olarak hesaplanarak aylık öğrenim kredisi borcuna eklenir. Ayrıca borçların birden aksatılması sonucunda KYK alacakları tahsil için Gelir İdaresine aktarılır.Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.