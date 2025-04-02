Haber Tarihi: 02 Nisan 2025 16:42 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 16:42

Nintendo Switch 2 Nereden İzlenir, Fiyatı Ne Kadar?

Nintendo hayranlarının merakla beklediği an geldi! Bugün yayınlanan sürpriz bir Nintendo Direct etkinliği ile yeni nesil konsol Nintendo Switch 2'nin fiyatı ve çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu. Tüm dünyada büyük heyecan yaratan bu duyuru, oyunseverleri adeta mest etti.

Nintendo Switch 2 Nereden İzlenir, Fiyatı Ne Kadar?
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Nintendo, yeni nesil oyun konsolu Switch 2 hakkındaki tüm detayları 2 Nisan'da gerçekleştirilecek Switch 2 Direct etkinliğinde açıklayacak. Ocak ayında yapılan ilk duyuruda, cihazın kısa bir videosu paylaşılmış ve konsolun manyetik Joy-Con kontrolcülerine sahip olacağı görülmüştü. Aynı videoda, yeni bir Mario Kart oyununun da geliştirilmekte olduğu ortaya çıkmıştı.

Nintendo'nun Switch 2 Direct etkinliği nerede yayınlanacak?

Ancak cihazın donanım özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi ve oyun kütüphanesi gibi kritik bilgiler henüz açıklanmadı. Switch 2 Direct etkinliği, tüm bu bilinmeyenleri aydınlatması açısından büyük önem taşıyor.

Nintendo'nun daha önce yayımladığı basın bültenlerine göre, Switch 2 geriye dönük uyumluluk özelliğiyle Switch 1 oyun kartuşlarını çalıştırabilecek. Ayrıca, dijital oyunlar da Switch 1'den Switch 2'ye kolayca aktarılabilecek.

Konsolun daha büyük bir ekrana sahip olacağı ve Joy-Con kontrolcülerinin tamamen yenilendiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, Nintendo'nun şimdiye kadar donanım özellikleriyle ilgili fazla detay paylaşmaması, etkinlikte sürpriz açıklamalar yapılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Switch 2 Direct etkinliği 2 Nisan'da Türkiye saatiyle 16:00'da başlayacak. Yaklaşık 60 dakika süreceği belirtilen yayın, Nintendo'nun resmi YouTube ve Twitch kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, şirketin yeni günlük haber uygulaması Nintendo Today üzerinden de takip edilebilecek.

Yayın sırasında, Switch 2'nin çıkış tarihi ve fiyatı gibi uzun süredir merak edilen konuların açıklığa kavuşması bekleniyor. Bununla birlikte, etkinlikte Nintendo'nun yeni nesil oyun kütüphanesine dair detaylar ve olası özel oyunlar hakkında da bilgi verilmesi olasılıklar arasında yer alıyor.


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