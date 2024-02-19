MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024 | ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

MSÜ 2024 sınavı için artık son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgesi ve sınav yerleri bilgisini bekliyor. ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, MSÜ 2024 sınavı Mart ayı başında gerçekleşecek. Sınava katılım sağlayacakları yer bilgisini öğrenmek isteyen adaylar, MSÜ sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. MSÜ sınav giriş belgeleri adayların sınav anında yanında bulundurması gereken belgelerden birisi olarak önem arz ediyor. Peki, MSÜ 2024 sınavı ne zaman? Sınava günler kala gözler MSÜ sınav giriş belgesinde... MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?



2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



MSÜ sınav giriş belgelerinin ise sınavdan 10 gün önce yani şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.

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