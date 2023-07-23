Mihriban şarkı sözleri 2023: Abdurrahim Karakoç Mihriban kimin eseri? Ayasofya

Mihriban şarkısındaki performansıyla beğenilmediği için Twitter'da gündem olan Demet Akalın, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak "Sadece Mihriban'da değil diğer şarkılarda da kötüydüm" diyerek kendisini tiye aldı.

"Twitter'da TT olduğumun farkında bile değilim. Ne yazdılarsa eyvallah. Herkesin her anı birbirini tutmaz benim için çok başarılı bir konser değildi. Ben mükemmelin demiyorum ki. 3 aydır mal gibi malak gibi yatıyorum. İlk konserde kendimi izleyemiyorum. 'Konser çok güzeldi' diyenlere yok lan neresi güzel dedim. Alişan gitti detone olduğu yerleri düzelttirdi. Ben eve geldim direkt."



MİHRİBAN SÖZLERİ



Sarı Saçlarına Deli Gönlümü

Bağlamışım Çözülmüyor Mihriban

Ayrılıktan Zor Belleme Ölümü

Görmeyince Sezilmiyor Mihriban



Yar Deyince Kalem Elden Düşüyor

Gözlerim Görmüyor Aklım Şaşıyor

Lambada Titreyen Alev Üşüyor

Aşk Kâğıda Yazılmıyor Mihriban



Tabiplerde İlaç Yoktur Yarama

Aşk Deyince Ötesini Arama

Her Nesnenin Bir Bitimi Var Ama

Aşka Hudut Çizilmiyor Mihriban



Türkünün diğer dörtlükleri aşağıdaki gibidir:



Önce Naz Sonra Söz Ve Sonra Hile

Sevilen Seveni Düşürür Dile

Seneler Asırlar Değişse Bile

Eski Töre Bozulmuyor Mihriban



Boşa Bağlanmamış Bülbül Gülüne

Kar Koysan Köz Olur Aşkın Külüne

Şaştım Kara Bahtın Tahammülüne

Taşa Çalsam Ezilmiyor Mihriban





Tarife Sığmıyor Aşkın Anlamı

Ancak Çeken Bilir Bu Derdi, Gamı

Bir Kördüğüm Baştan Sona Tamamı

Çözemedim Çözülmüyor Mihriban



Sarı Saçlarına Deli GönlümüBağlamışım Çözülmüyor MihribanAyrılıktan Zor Belleme ÖlümüGörmeyince Sezilmiyor MihribanYar Deyince Kalem Elden DüşüyorGözlerim Görmüyor Aklım ŞaşıyorLambada Titreyen Alev ÜşüyorAşk Kâğıda Yazılmıyor MihribanTabiplerde İlaç Yoktur YaramaAşk Deyince Ötesini AramaHer Nesnenin Bir Bitimi Var AmaAşka Hudut Çizilmiyor MihribanÖnce Naz Sonra Söz Ve Sonra HileSevilen Seveni Düşürür DileSeneler Asırlar Değişse BileEski Töre Bozulmuyor MihribanBoşa Bağlanmamış Bülbül GülüneKar Koysan Köz Olur Aşkın KülüneŞaştım Kara Bahtın TahammülüneTaşa Çalsam Ezilmiyor MihribanTarife Sığmıyor Aşkın AnlamıAncak Çeken Bilir Bu Derdi, GamıBir Kördüğüm Baştan Sona TamamıÇözemedim Çözülmüyor Mihriban

"CANER'İN ARKASINDAN AĞLAMAKTAN İÇİMİZ ŞİŞTİ"

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldığı için zor günler geçirdiğini söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Her gün bir dert her gün bir dert. Caner bana mesaj atan bize gelmek isteyen biriydi. Hande Yener'le ağlamaktan içimiz şişti. Evine, mezarlığına gidecektik ama 'ailesi kapıdan kovarlar' falan dediler ondan gidemedim. Aylardır konuşamadığım bir kız vardı hemen onu aradım falan çok zor günler geçirdim. O günde çok kötüydüm."





MİHRİBAN TÜRKÜSÜ HİKAYESİ



Mihriban şairi Abdurrahim Karakoç, nasıl yazdığını şöyle anlattı:



"Bazıları 'Gerçek mi?' diyor. Gerçek, diyorum ama adı Mihriban değil. O gençliğimde yaşanmış bir aşktı. Ama şimdi adını deşifre etmem, ayıp olur. Benim takmış olduğum sembol bir isimdir Mihriban. Masa başında yazılmış, hayal bir aşk, bu tadı ve lezzeti vermez. Yaşayacaksın ki yazacaksın. O zamanlar elektrik yoktu. Lamba ışığı altında yazıyordum. Şiire başladığımda lambadaki alev titremeye başladı. 'Lambadaki alev üşüyor' çıktı... Bazen aklıma düşüyor. Ben unutursun diyorum ama, insan hiçbir zaman unutamıyor... O bir mektup üzerine yazılmıştır. Benim gönderdiğim bir mektuptan dolayı bir cevap aldım. 'Unutmak kolay mı?' mektubun başlığı..."



