Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 10:54 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 10:54

Metin Uca'nın vasiyeti: "Yakılarak ölmeyi çok istiyorum"

Yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi kaybeden Metin Uca'nın son röportajında açıkladığı vasiyeti tekrar gündem oldu. 62 yaşındaki sunucu "İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı

Metin Uca'nın vasiyeti: 'Yakılarak ölmeyi çok istiyorum'
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Metin Uca'dan acı haber geldi. Yazar ve sunucu Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren ve hastaneye kaldırılan Uca'nın şah damarlarının tıkalı olduğu tespit edilmişti.
Hastanede günlerdir tedavi gören Uca, entübe edilmişti. Acı haber gece saatlerinde geldi. Uca'nın vefat haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Baykara paylaşımında, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" ifadelerini kullandı.

Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı!

Uca'nın cenazesi, sabah saatlerinde incelenmek üzere morga götürüldü. Öte yandan Uca'nın geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda vasiyetini açıkladığı anlar yeniden gündem oldu.

Metin Uca, programda "Yalnızım zaten, çok uzun süredir yalnızım. Yakılarak ölüp küllerimin de İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini istiyorum. Umarım dostlarım, bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum" demişti.

Metin Uca kimdir?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğan sunucu ve seslendirme sanatçısıdır.
Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

CHP içinde etkin olarak siyasetle uğraştı. 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.

Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor.

2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.


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