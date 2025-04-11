Haber Tarihi: 11 Nisan 2025 13:21 - Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 13:21

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde? TCMB nisan ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasada yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen TCMB PPK faiz kararının, nisan ayında ne yönde olacağıyla ilgili tüm gözler piyasa katılımcıları anketine çevrilmişti. Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde? TCMB nisan ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı
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Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı, faiz kararını heyecanla bekleyen yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan nisan ayı faiz kararıyla birlikte ekonomideki gidişat belli olacak. Banka geçtiğimiz ay faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirilmesine karar vermişti. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

GÖZLER PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNDE

2025 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 71 katılımcı tarafından yanıtlandı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,33 iken, bu anket döneminde yüzde 46,00 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

MART FAİZ AYI KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirilmesine karar verdi.

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