Haber Tarihi: 30 Ekim 2023 15:38 - Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 15:38

Melek Azad neden tutuklandı? Son dakika Melek Azad tutuklandı mı?

Sosyal medya fenomeni Melek Azad lakaplı Fatma Demir tutuklandı. Melek Azad adıyla TikTok videoları yayınlayarak meşhur olan fenomen Fatma Demir evinde yakalandı. Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Peki, sosyal medya fenomeni Melek Azad neden tutuklandı? Fatma Demir (Melek Azad) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Melek Azad neden tutuklandı? Son dakika Melek Azad tutuklandı mı?
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Sosyal medya fenomeni Melek Azad mahlaslı Fatma Demir, JASAT tarafından yakalandı. 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Azad tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Meled Azad kimdir, neden tutuklandı? 
MELEK AZAD NEDEN TUTUKLANDI?

Şanlıurfa'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 'Kasten yaralama' suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sosyal medyada 7 milyon 300 bin takipçisi bulunan Demir, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
MELEK AZAD (FATMA DEMİR) KİMDİR?

Melek Azad 16 Nisan 2000 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. TikTok'ta çektiği videolarla takipçi kazanan Melek Azad'ın asıl adı Fatma Demir'dir. TikTok fenomenliğinin yanı sıra müzikle de uğraşan Melek Azad, 2022 yılında İnselo ile birlikte "Hade İşine" şarkısını çıkarmıştır.

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