Melek Azad neden tutuklandı? Son dakika Melek Azad tutuklandı mı?

Sosyal medya fenomeni Melek Azad mahlaslı Fatma Demir, JASAT tarafından yakalandı. 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Azad tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Meled Azad kimdir, neden tutuklandı?Şanlıurfa'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 'Kasten yaralama' suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sosyal medyada 7 milyon 300 bin takipçisi bulunan Demir, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.Melek Azad 16 Nisan 2000 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. TikTok'ta çektiği videolarla takipçi kazanan Melek Azad'ın asıl adı Fatma Demir'dir. TikTok fenomenliğinin yanı sıra müzikle de uğraşan Melek Azad, 2022 yılında İnselo ile birlikte "Hade İşine" şarkısını çıkarmıştır.